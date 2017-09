Una gran experiencia con Ágatha

Inés Santamaría ha colaborado con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes Fashion Week de Madrid, que se celebra en la capital española del 14 al 19 de septiembre. La artista burgalesa participó en el desfile que la creadora madrileña presentó ayer con la instalación en la pasarela de la obra Kuki no Nami.



La pieza mide 50 metros cuadrados, 10 metros de ancho por 5 metros de altura, y está compuesta por juguetes hinchables de pequeño y gran formato. Inés Santamaría creó Kuki no Nami para la exposición que realizó en la tienda de Ágatha Ruiz de la Prada en la calle Serrano de Madrid, que ocupó el establecimiento en la exclusiva zona madrileña entre el pasado mes de abril y julio.



Inés Santamaría es la primera artista plástica con la que Ágatha Ruiz de la Prada colabora en este evento en los 35 años de pasarela que lleva. «Me siento halagada de que se haya fijado en mi obra y que la elija para su desfile», manifiesta la artista burgalesa.En Kuki no Nami, la artista aúna conceptos pictóricos de composición, color y peso visual con conceptos escultóricos, forma y espacio. La unión de estos conceptos y la sensación de liviandad y flotabilidad del material hace que la obra parezca estar en continuo movimiento recordando la oscilación que genera el aire al incidir sobre el agua del mar, de ahí el título de la obra, Kuki no Nami, de la traducción del japonés de Olas de Aire.



La obra de esta artista burgalesa se caracteriza por la experimentación, reflejada en la búsqueda de nuevas posibilidades matéricas y en la descontextualización del objeto, que pasa a ser un elemento constructivo y de acumulación. El objeto cobra así un sentido de sacralización. Juega con las formas y con los conceptos, impregnados por la utilización del color y de las texturas visuales, desafiando la percepción visual y sensorial, induciendo al espectador a que sienta una curiosidad imperiosa de tener que tocar, sentir e interactuar con su obra.



Su obra no sólo tiene un gran componente estético, si no también tiene una carga emocional impregnada por una poética intimista y conceptual. Su pretensión es que el espectador desvirtúe su mirada cotidiana, abriendo una puerta no sólo a lo indiferente o desapercibido, sino también al arte.