Una guía define la accesibilidad de espacios turísticos de Burgos

Con el objetivo de dotar a las personas con una discapacidad física, sensitiva o intelectual de una herramienta que les permita disfrutar del ocio en la capital burgalesa ya sea en el papel de ciudadanos como en el de visitantes, ofreciéndoles información sobre el grado de accesibilidad que tienen los distintos espacios de la ciudad, nace la Guía de Accesibilidad de Burgos desarrollada por la Asociación Plan Estratégico y la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos, Predif.

Así, el estudio desarrollado por Predif sobre cuarenta espacios de la ciudad - restaurantes, hoteles, monumentos, museos y rutas- concluye que hay 31 espacios, es decir, un 72% ‘practicables’- es decir que requieren al gún tipo de esfuerzo por parte del visitantes; el 8% son totalmente ‘accesibles’, y el 20% son espacios no adaptados.

La guía tendrá un formato virtual y podrá encontrarse en la web del Ayuntamiento, en la propia página de Predif y en la App Tur4all, lo que le otorga un carácter dinámico y permite ir actualizándola con más incorporaciones a lo largo del tiempo. «Hemos desarrollado una versión nueva de Tur4all, que se presentará en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, la próxima semana y Burgos ya contará con este nuevo diseño, que incluye más funcionalidad, interactuar a los usuarios e incluye una red social», comentó Nacho Osorio, director del proyecto.

El desarrollo de esta herramienta se ha articulado en base a dos metodologías. «Por un lado se ha trabajado con todos los grupos de discapacidad física, sensorial e intelectual, a nivel estatal», comentó el presidente de Predif, Francisco Sardón. Por otro lado, añadió que «la guía se centra en una metodología explicativa, es decir, «describe con detalle el nivel de accesibilidad de los espacios y otorga a la persona la libertad de decidir si quiere visitarlo o no».

El proceso

Para su creación, Plan Estratégico facilitó una lista de espacios a Predif, «sobre los que hicimos un filtro para dejarla en 40 restaurantes, alojamientos y monumentos a los que añadimos dos rutas urbanas». Tras realizar una vistas a todos los lugares, la plataforma desarrolló tres informes. El primero de ellos sobre accesibilidad y condiciones mínimas en formato de semáforo para que «los gerentes detectaran de un vistazo dónde cumplen, dónde van justos y dónde deben mejorar». El segundo informe es el propio de accesibilidad, es decir, «el descriptivo consensuado con las diversas asociaciones de discapacidad». Y el tercero, de carácter valorativo, «se ha hecho para los lugares no accesibles y a través del cual les hacemos una serie de recomendaciones para que consigan la accesibilidad», comentó Osorio.

Burgos cuenta con «buenos cimientos en accesibilidad» y «así lo demuestran los premios Reina Sofía en Accesibilidad Universal de 2012 y el Ciudad Europea Accesible en 2014», comentó el primer edil, Javier Lacalle. A pesar de estos buenos mimbres, los grandes olvidados de la accesibilidad son el ocio y el turismo, por lo que esta guía se constituye como el instrumento perfecto para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en esta faceta concreta. «Hasta hace no tanto parecía que no eran áreas relevantes para las personas con discapacidad, pero no es así, para cualquier persona es fundamental el acceso a la cultura y al ocio, tanto para enriquecernos como personas como para conocer a otras y darnos a conocer», comentó Francisco Sardón, presidente de Predif.

«Es un proyecto largamente anunciado y necesario, de ahí que con el objetivo de que la ciudad fuese menos hostil y más hospitalaria se crea una guía con la información necesaria para que cualquier visitante disfrute de sus vacaciones o de su ciudad», comentó Luis Mayoral, presidente de la Aspanias. Recordaba Mayoral que «el potencial de recursos económicos que mueve la gente con discapacidad es muy importante y es que son el 10% de la población y tienen que elegir su ocio». Si «facilitamos que con la toma de decisiones se decanten por nuestra ciudad, aún mejor».

Edificios patrimoniales

Es en los recursos turísticos donde se haya el mayor número d elementos no accesibles debido a que son «edificaciones antiguas, con una posibilidad de intervención complicada». Entre ellos se encuentra la Catedral, que se ha catalogado como un edificio practicable. Lacalle recordaba que «hace cinco años, a través del Plan Catedral XXI se planteó la creación de una rampa para acceder a la seo, pero Patrimonio no lo vio oportuno». Cabe recordar que «ninguna rampa puede superar el 6% de pendiente, algo imposible en la zona».