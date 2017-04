Pregunta- ¿Se suda más en el campo de batalla o en los despachos?

Respuesta- (Ríe). Es diferente. Al final en el campo de batalla todo es más emotivo, más gratificante.Cuando vas al despacho a solicitar subvención y colaboración vas cruzando los dedos.



P.- ¿Se ha derramado sangre?

R.- Sangre no, pero se ha tenido que trabajar mucho. Ahora oyes hablar de Atapuerca y la gente sí sabe que hay un pueblo que se llama así, pero hace 22 años se desconocía, se pensaba que se refería solo a los yacimientos. Por eso empezamos la Batalla y creamos la Asociación Amigos de Atapuerca. Queríamos dar a conocer el pueblo y su historia. No ha sido fácil.



P.- ¿Pesa el apellido Atapuerca?

R.- Es un orgullo. A mí no me pesa.Pero ha costado mucho. No es tan fácil como se ve. Atapuerca es un pueblo de menos de 200 habitantes y la gente no sabía ni que estábamos en el mapa.



P.- ¿Y cuántos maravedís de oro han despilfarrado?

R.- (Ríe). La mayoría de nuestros recursos económicos son para la batalla. Es nuestra actividad más importante.



P.- El Ministerio del Tiempo la invita a cruzar una de sus puertas. ¿Dónde iría?

R.- (Entre risas). ¡A la batalla de Atapuerca! Lo tengo clarísimo. Me gustaría ver qué ocurrió realmente, pero ya aprovecharía para conocer la Edad Media, compartir tiempo con el Cid...



P.- ¿Y en qué personaje se convertiría?

R.- Me encantaría seguir siendo mujer y, de incógnito, estar dentro de las tropas.



P.- Realiza dos papeles en la batalla, de dama de compañía de la reina de Navarra y de guerrero en las tropas de García. ¿Goza más la mujer o el hombre en la Edad Media?

R.- Es más divertido ser soldado. Yo coordino el ejército de Navarra, estoy pendiente de los movimientos, de dar la entrada a los personajes, de cuándo hay que rendir pleitesía a la Iglesia... Tiene más acción, no tiene nada que ver.



P.- Señor soldado de las huestes de García de Navarra. ¿A qué sabe la derrota?

R.- (Ríe). Al final, cuando los castellanos presumen de su victoria, yo siempre digo que nosotros solo perdemos por exigencias del guion. En los primeros años, la gente no quería ser de Navarra, todavía hay quien no quiere porque desean ganar, y yo, aunque me siento muy castellana, me metí en ese ejército.Y me lo pasé tan bien que ahora ya no me imagino al otro lado, siempre he estado en Navarra. Solo me visto de castellana cuando bajamos a Burgos el fin de semana cidiano.



P.- ¿Se ha cruzado con algún Sancho Fortún en su vida?

R.- ¿Con un traidor? No, no, siempre soy optimista y me quedo con lo bueno.



P.- ¿Cuán mala es la envidia?

R.- ¡Muchísimo! Es lo peor que se puede ser en esta vida porque no te permite disfrutar ni ser feliz. Yo nunca la he sentido.



P.- ¿Qué afrenta no ha podido perdonar?

R.- Soy optimista y positiva. Perdono todo, aunque sí te apartas de las cosas que te hacen daño. Las dejas de lado. No puedes cargarte de energía negativa, no te lleva a nada.



P.- ¿Es más de paz que de guerra?

R.- De guerra solo en el campo de batalla (risas).



P.- ¿Aguantó carros y carretas para conseguir qué?

R.- Para llegar a los veinte años de Batalla de Atapuerca. Los primeros fueron muy duros. Empieza como una iniciativa de los jóvenes, teníamos veintitantos años, había que convencer a los mayores de que lo viesen como algo de todo el pueblo, abrir las filas y que más gente viniera a participar, para que no se muriese el proyecto, para que cada vez lo conociesen más personas... Hemos peleado un montón.



P.- ¿Qué hay de cierto del pique con Ibeas de Juarros?

R.- Nada. Para mí, es todo lo contrario. Hacemos actividades juntos, organizamos la marcha a los yacimientos para festejar la declaración de Patrimonio de la Humanidad... Es una leyenda.



P.- ¿Lo bien repartido bien sabe?

R.- Es que los yacimientos son de todos, el ‘que si mío o tuyo’ son luchas ancestrales que quedaron en el tiempo de los abuelos, pero ahora ya no existe.



P.- ¿Cuándo cantó ‘yo quiero tener un millón de amigos’?

R.- (Entre risas). Cuando subimos noticias a las redes, vemos que la gente lo empieza a compartir, nos emocionamos y ahí quiero tener un millón de amigos.



P.- ¿Qué tuit mandaría a García de Navarra y a Fernando de Castilla antes de la lid?

R.- Como castellana, a Fernando le pondría ‘¡Por Castilla!’ y a García le diría una frase de la batalla: ‘A Navarra dejáis huérfana por culpa de una traición’.



P.- ¿Por qué siempre su botella está medio llena?

R.- Porque soy optimista, porque por muchas cosas negativas que vivas, en la báscula deben pesar más las positivas.



P.- ¿Cuándo la vio medio vacía?

R.- Siempre hay algún momento en el que dices ‘Dios mío, de esta no salgo’, pero, insisto, hay que ver siempre lo positivo.



P.- ¿Desde cuándo las bicicletas rosas son solo para las niñas?

R.- ¡Si te cuento por qué me la compré! Mi color preferido es el rojo, pero yo era una chavalita y cuando mi padre me preguntó si quería la bici azul o rosa, solo había esos colores, elegí la rosa para que los chicos no me la cogieran porque entonces estaba muy marcada esa diferencia. En el pueblo era normal que la bici se convirtiera en la de todos y fui egoísta.Y, efectivamente, nadie la cogía.



P.- Pero había uno que sí...

R.- Te han contado muchas cosas eh... (Se carcajea).



P.- ¿Qué queda de la folclórica que fue?

R.- Me sigue encantando el folclore.Yo bailé en Estampas Burgalesas durante cinco años y ahora oigo unas castañuelas, una dulzaina o un tambor y me sigo girando.



P.- ¿Y de la verbenera que aún es?

R.- Desde que nació Paula (su hija, de 12 años), veo las verbenas de Atapuerca y poco más. Pero era muy divertido, era una forma de hacer amigos, salir de fiesta... Ahora entre los hijos y las actividades hay que retirarse y no trasnochar.



P.- ¿Y qué fue de la forofa de Ramoncín?

R.- ¡Me desencantó! Me gustaba en mis años jóvenes como lo hacía Miguel Bosé. Me encanta toda la música española.



P.- ¿Cuándo se salió del guion?

R.- Si tienes clara la meta, lo importante es completar el camino hasta ella, esté ese guion escrito o lo tengas que redactar poco a poco.



P.- ¿EIsabel Torrientes tiene clara la meta?

R.- Sí.



P.- Y es...

R.- Disfrutar de la vida y ser feliz.