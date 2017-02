Un herido y un detenido tras una pelea en San Pedro de la Fuente

Una pelea multitudinaria en la carpa de las fiestas del barrio de San Pedro de la Fuente terminó con un agente de Policía Local herido y una persona detenida por un delito de atentado contra la autoridad. En realidad, no fue una pelea sino que fueron dos, la segunda de más dimensiones, con cerca de 30 personas implicadas y que llegó a movilizar a una veintena de agentes de Policía Local y de Policía Nacional.



En un primer momento, se recibió un aviso de que había una pelea en la que uno de los implicados podía llevar un arma blanca. Cuando los agentes se personaron en el lugar no pudieron confirmar que hubiera alguien con un arma blanca. No obstante, sí que pudieron ver que había una persona con la cara ensangrentada como consecuencia de haber recibido un golpe en el labio.



Fue en ese momento cuando otro grupo que estaba en la carpa empezó a pelearse, lo que hizo necesaria la intervención de las dotaciones de Policía Local y Policía Nacional que habían acudido al aviso. Durante la pelea y mientras los agentes estaban tratando de separar a los grupos, alguien salió de la carpa y empezó emprenderla a golpes con una terraza de un bar cercano y se enfrentó a un agente de Policía Nacional.



En ese momento, un agente de Policía Local acudió a ayudarle para inmovilizar al agresor, momento en el que resultó lesionado, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. El agresor fue detenido y trasladado a comisaría. Tras ser puesto a disposición judicial quedó en libertad.