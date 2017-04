Un menor de 8 años, G.C.N., permanecía ayer ingresado en estado grave en la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Burgos después de que se hubiera precipitado al suelo desde la ventana de un tercer piso en el número 30 de la calle Pisones la noche del pasado jueves. Al cierre de esta edición, el menor estaba ingresado en el centro hospitalario tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico y, al menos, una fractura en una pierna, según fuentes consultadas por este periódico.

El incidente se produjo en torno a las 21.15 horas del jueves, cuando una llamada de teléfono alertaba al servicio de emergencias 112 de que un niño se había caído de forma accidental desde la ventana del tercer piso de una vivienda en la calle Pisones.El mismo alertante señalaba que el menor se encontraba herido y estaba consciente. Al lugar del accidente se desplazó una UVI móvil, así como patrullas de Policía Local y Policía Nacional. Allí, los servicios médicos atendieron al menor, que posteriormente fue trasladado al HUBU en UVI móvil.

Mientras agentes de la PolicíaLocal se hacían cargo de los padres del niño, policías de la comisaría de Policía Nacional adscritos a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) iniciaban una investigación de las circunstancias que habían rodeado el accidente. Según las fuentes consultadas por este periódico, no era la primera que vez que el menor protagonizaba un incidente de este tipo, aunque el pasado jueves tuvo unas consecuencias muy graves.

Estas mismas fuentes apuntan que el menor ya había intentando descolgarse por la ventana de la vivienda hace unos días, lo que, al parecer, también estaba intentando hacer cuando sufrió el accidente la noche del pasado jueves. Esto ha hecho que el caso ya esté en manos de la Fiscalía de Menores y los Servicios Sociales ya están haciendo un seguimiento del núcleo familiar. De hecho, según la información que recoge la agencia Europa Press, miembros de la Gerencia de Servicios Sociales de Burgos se reunieron el mismo jueves con la madre del menor. La gerente de Servicios Sociales de Burgos, Marian Paniego, explicó que se había mantenido una primera reunión «de contacto» el jueves, por lo que no ha dado tiempo a reaccionar ya que se está valorando y analizando la información aportada por la madre del menor.

La responsable de Servicios Sociales comentó que la madre del menor se dirigió a los profesionales «buscando ayuda», aunque no ha precisado de qué tipo, y ha remarcado que «no ha habido margen para maniobrar».