Los hosteleros exigen más control a los pisos turísticos

Cunde el temor de la generalización de pisos turísticos en la provincia entre los empresarios del sector turístico. Y no es para menos. En el mes de febrero el portal de referencia para el alquiler vacacional alternativo, Airbnb, recogía un centenar de propuestas en Burgos. Ayer mismo, tras el inicio de la temporada turística después de Semana Santa, son 140 las referencias existentes de inmuebles de alquiler vacacional. El presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Luis Mata, hace un llamamiento para poner «orden y controlar el fenómeno de las camas alegales». Para ello pide, como lo hace la patronal del sector a nivel nacional, que «las tres administraciones se pongan manos a la obra para establecer un control de este tipo de negocios».



A nivel nacional ya existen más camas alegales que legales y se refleja en que «el turismo crece, cada vez hay más turistas pero los ingresos por impuestos no suben», señala Mata. De ahí que la patronal hostelera reclame, como lo ha hecho recientemente a través de Exceltur, la convocatoria «urgente» de una Conferencia Sectorial con «los máximos responsables de turismo de las diversas comunidades autónomas» y una reunión del Consejo Español del Turismo que integran al máximo nivel la diversidad de agentes públicos y privados que inciden sobre el sector. Apuntan en su informe de perspectivas del primer trimestre «el cada día más descontrolado arrendamiento de viviendas turísticas y otros modelos amparados en el eufemismo de ‘colaborativos’ que afectan a la movilidad de los destinos».



En Burgos no hay una situación de conflicto social como se viven en los arrendamientos turístico de la costa y entornos de turismo de bajo coste pero ya empieza a virar el modelo. «El fenómeno ha pasado de aprovechar el piso heredado de los abuelos, de ser un rendimiento momentáneo de particulares a ser empresas que se dedican a esto que buscan varios inmuebles en un mismo edificio para dedicarse al alquiler a corto plazo», señala Mata.



La competencia desleal la ven en que ofrecen precios más asequibles ya que «en un negocio hotelero el 70% del gasto se va en impuestos y personal y ellos no lo tienen» y en la «normativa tremenda que tienes que cumplir cuando abres un hotel o un alojamiento turístico que en pisos no se ha adaptado».



La generalización de este tipo de oferta turística es uno de los factores que unidos al tirón de la playa, al caer las fechas de Semana Santa tan tarde, y la existencia de nieve en las cumbres cercanas, han dejado peores datos de ocupación en Semana Santa que el año pasado. De esta manera los hoteles burgaleses, especialmente los céntricos, han obtenido un 80% de ocupación en Jueves Santos, se rozó el lleno en Viernes Santo cuando el Sábado Santo la habitaciones llenas acapararon el 70% de la oferta.



El resultado que más ha decepcionado fue el del domingo en el que no se llegó al 60% de ocupación. «Pensábamos que al ser festivo el lunes en seis comunidades autónomas, algunas cercanas y que son uno de nuestros públicos objetivos se iba a obtener más», señala Mata que incide en que se han obtenido estos datos con «precios muy rebajados».