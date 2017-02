Los hosteleros reclaman coordinación y «empezar a trabajar y concretar algo»

MARTA CASADO BURGOS

La Federación Provincial de Hostelería reclama que se tomen medidas ya. Que la promoción turística se recupere más allá de los discursos o de las informaciones periodísticas. «Si van a hacer algo que venga alguien a convocarnos a la Federación, que allí nos van a tener, pero no nos dicen nada en concreto, estamos a la espera de ver si se va a hacer algo o no en la promoción porque no sabemos quién hace qué», señala el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Luis Mata.

Concreción y coordinación que espera que llegue de forma rápida con ese nuevo ‘Plan Estratégico del Turismo’ aunque lamentan que «hayan matado el Plan Estratégico por una pura decisión política y es una pena que la coordinación haya sido tan nefasta que no sabemos si tenemos un ente, dos o ninguno para tratar estos temas», señala.

Mientras tanto desde la Federación siguen trabajando en la organización de la Feria de Tapas, de las Fiestas de San Pedro y hacen «con nuestros medios y posibilidades lo que podemos». En concreto la presencia de un programa de Televisión Española en la feria de tapas de Burgos. Algo que, asegura, se ha logrado con unas llamadas. «Hacer algo no te obliga a tener mil equipos o sociedades, hay que tener ganas de hacerlo», señala. Aplaude que a la hora de realizar una estrategia sobre el turismo «se pida la opinión de los profesionales del turismo, las asociaciones empresariales porque es el que mejor va a saber, porque trabaja con ello a diario, qué se necesita».

La Federación Provincial de Hostelería reconoce que el partido socialista mantuvo un encuentro con el colectivo en el que puso sobre la mesa la organización del Devora en octubre. «Hemos pedido fecha y por lo que hemos visto en años atrás el mejor funcionamiento es una o dos semanas antes de Semana Santa, la segunda parte del año no es buena no te permite aprovechar el tirón y los hosteleros no pueden afrontar rebajas en plena temporada», destaca Mata. Señala, además, que la Federación «no puede aprobar una fecha u otra eso se sabrá cuando cada negocio certifique si participa o no en el Devora pero si el hostelero dice que no le interesa, no estará en la próxima edición».

No les parece correcto que «si el Devora funciona el político de turno se coloque la medalla pero si no lo hace es culpa de los hosteleros porque no han hecho descuentos suficientes», explica el nuevo presidente de la federación. De ahí que quieran aclarar que las reservas de hoteles obligan de alguna manera a trabajar con agencias nacionales que se llevan un 15% de la comisión en el precio por la habitación. Si se aplicara en plena campaña el descuento para el Devora, por ejemplo, se sienten molestos porque «no somos una ONG». Denuncian además que se hace recaer el peso de esa promoción en los hosteleros cuando «si un cliente viene coge un taxi o deja su coche en un parking municipal, compra un souvenir, demás de comer en un restaurante, tapear y dormir pero el peso del pago del sector privado en la promoción siempre recae en el hostelero», sentencia.