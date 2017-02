Los hosteleros velarán por que los pisos turísticos cumplan la norma

Un «primer paso» positivo y una «estupenda noticia». La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la región recibía el aplauso del sector hotelero burgalés. Con cautelas, eso sí, a la espera de evaluar con detalle el texto para constatar que «carece de poros» que puedan dejar en papel mojado este intento de la Junta de poner coto a una realidad en auge que, a juicio de los empresarios, supone una feroz «competencia deseal».

Tanto el presidente del colectivo en la provincia, Luis Mata, como su predecesor, José Luis López, señalan que el éxito de la medida, anunciada el jueves por la portavoz del Gobierno de la Comunidad, Milagros Marcos, dependerá del empeño de la propia Administración por controlar su aplicación. «Esperemos que no sea el caso pero ya hemos visto que, aquí y en otros lugares, en ocasiones se legisla y después se olvida. Las inspecciones en todo caso deberían ser de oficio y no tras una denuncia», opina López. «Principalmente porque los establecimientos que cumplimos estamos sujetos a controles continuos de todo tipo», añade.

En la misma línea se pronuncia Mata que, no obstante, anuncia que la Federación de Empresarios de Hostelería «vigilará» que los llamados pisos turísticos acaten las normas señaladas por la Junta. «Daremos un tiempo para que se pongan al día y pasado ese plazo de cortesía no descartamos echar una mano elaborando un listado de los espacios que se oferten para cotejar con aquellos que figuren en el registro y en caso de que no cumplan denunciar», relataba ayer, tras reconocer que «hasta el momento he preferido ni contar en la red este mercado para evitar la impotencia que provoca tal intrusismo».

Céntricas

Un vistazo rápido basta para comprobar que, aún lejos de la actividad que esta modalidad de alojamiento genera en las grandes urbes, las principales plataformas de comercialización ofrecen más de un centenar de viviendas en Burgos con una media estimada de tres plazas cada una, superando las 400 en total. Llama la atención la concentración de viviendas que se brindan para este fin en el corazón de la ciudad. De hecho, su proximidad al casco histórico, especialmente a la Catedral se destaca en los anuncios como reclamo.

Bien lo saben los hoteleros. López no oculta su sorpresa por el volumen de espacios en este ‘mercado’. «Pensaba que era algo más minoritario, pero no es así», explica y subraya que la ubicación agrava aún más esa competencia directa que suponen. De ahí que aplauda la iniciativa de la Junta -largamente demandada, no obstante- y espera que sea la primera de otras que contribuyan a equiparar a todos los alojamientos turísticos, sean como sean, «en derechos y en obligaciones».

No hacerlo, considera, «penaliza a los que lo hacemos bien», lamenta Mata. «Más de la mitad del precio de una habitación se va a pagar impuestos, mantenimiento, seguridad y otros gastos para cumplir con lo que nos exige la ley», recuerda y supone que la entrada en vigor del decreto de la Junta «se traducirá en un aumento de las tarifas de estos alojamientos» considerados hasta ahora ‘piratas’ por el limbo normativo del que se beneficiaban.