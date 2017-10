Los hoteles rozarán el «lleno absoluto» en el puente del Pilar

Un puente festivo que ‘cae’ bien sumado al cálido otoño permitirá a los alojamientos de la provincia rozar, en conjunto, el «lleno absoluto». Los hosteleros lo celebran «aunque las reservas lleguen a última hora, tras semanas agotadas las plazas en zonas limítrofes», subraya Luis Mata, presidente del gremio.

Y lo festejan especialmente porque este ‘arreón’ servirá para alargar los buenos datos con los que cerraban septiembre y comenzaban octubre, a cuenta de dos congresos sanitarios que se han hecho notar en la capital. «Son fechas en las que la playa ya no interesa y cobran protagonismo destinos como este», indicaba Mata, satisfecho con el «buen comportamiento» previsto.

La ocupación se disparará en los días centrales del puente -jueves, viernes y sábado-, mientras que antes y después -hoy y el domingo- será más tibia, aunque también reseñable.

El perfil del visitante en estas fechas es «muy diverso» pues «se mezclan» los turistas nacionales que aprovechan para hacer una escapada con los peregrinos, mayoritariamente extranjeros en esta época del año.

Puede caer en la estadística el viajero residente en Cataluña, augura Mata. «Para nosotros el impacto del conflicto en la zona es negativo pues aunque pueda haber alguna visita de rebote, que en origen pensara viajar allí y cancele sus planes, nos perjudicará más que haya quien decida no salir de allí para hacer turismo dada la situación, porque el peso del visitante catalán en Castilla y León es muy importante», subraya.

Con todo, los datos son de momento los que son y pintan unos días de intenso trabajo en los establecimientos hoteleros burgaleses. Serán, eso sí, el colofón del año para el sector pues culminado este mes «comienza para nosotros el largo invierno», explica el presidente del gremio que salva «el puente de la Almudena, porque coincide con el evento Burgos entre cucharas y puede acompañarse de un repunte de la actividad» y el de la Constitución, «aunque es tan largo que su efecto es muy indeterminado».

De vuelta a la festividad inminente, cabe detenerse también en el ‘mercado’ rural. También en este ámbito sale bien parada la provincia. Al menos eso se desprende del informe elaborado por el portal tuscasasrurales.com, que ubica a Burgos como la tercera con mayor ocupación esta semana, superando un 70%. Solo Navarra, que ronda el 90% y Soria, con un 79% la superan.

Distan las tres de la media nacional que apenas ronda el 52% de ocupación, según los datos que maneja la citada web «entre todos los alojamientos rurales de alquiler integro que tienen su calendario de ocupación actualizado, a falta de contabilizar las reservas de última hora que pueden incrementar la ocupación en uno de los puentes clave para el turismo rural», según explica en el comunicado difundido al respecto.

Al igual que indica Luis Mata, el texto señala que el importante aumento de las reservas en comparación con las mismas fechas del año pasado se debe principalmente a que el 12 de octubre de 2016 cayó en miércoles y no hubo puente festivo, «lo que, de hecho, impactó de forma muy negativa en el sector». Esta situación se desplaza este año al puente de Todos los Santos.