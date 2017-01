El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) suma ya 49 casos de gripe grave confirmados y notificados a la red de vigilancia regional de la que forma parte desde 2015. La posibilidad de comparar esta cifra con la de la temporada anterior permite constatar el mayor impacto de la actividad gripal en esta ocasión pues el dato actual iguala el total del año pasado.

Así, cabe suponer que el número final de casos sobrepasará ampliamente el registrado entre enero y febrero de 2016, habida cuenta de que la temporada de gripe suele durar ocho semanas -si no hay repuntes o aparecen otros virus que la alarguen, como ocurría el año pasado- y la actual es la quinta desde que a mediados de diciembre se superara el umbral epidémico.

Al compás crecerá también la tasa de casos por cada 100.000 habitantes, que en la temporada anterior, con 11, se situó muy próxima a los 10 por 100.000 habitantes, contemplados como referencia por la literatura médica, elemento que debe ser clave en la planificación de la respuesta asistencial.

Al respecto, la información recopilada por la citada red facilita estimar que en el último mes -coincidiendo con el auge de la enfermedad- las urgencias hospitalarias subían de media un 20% en los tres complejos de la provincia.

Pero, ¿qué es gripe grave? El responsable de la sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad, José Luis Yáñez, responde a la pregunta: «Aquel caso en el que se produce la aparición súbita de al menos un síntoma propio de la gripe, véase dolor de cabeza, fiebre o dolor muscular, y uno de carácter respiratorio. Debe estar confirmado a través de la técnica PCR que permite detectar el virus y necesita ingreso por presentar una neumonía, fallo multiorgánico o shock que precise cuidados intensivos».

Tres de los 49 afectados fallecían. La edad media de los pacientes que han pasado por el HUBU en el último mes con este diagnóstico supera los 70 años en hombres y 75 en mujeres. Hay que tener en cuenta que dos eran niños por lo que el resto la sobrepasaba incluso ampliamente.

El año pasado, sin embargo, el 38% de los 68 afectados (también con tres fallecidos en total) en los dos hospitales de la Comunidad que vigilan la incidencia esta patología tenían más de 65 años.

Llama la atención también el volumen de no vacunados entre los 49 casos registrados en las últimas cuatro semanas: un 42%. Para Yáñez la conclusión es clara, pese a la buena respuesta que arroja la estadística de cobertura en la provincia hay que seguir concienciando a la población. «Solo por edad, salvo los menores, de 1 y 6 años, todos deberían haberse vacunado por ser población de riesgo», subraya y recuerda que, aunque en función del acierto en la previsión de las cepas de virus su eficacia pueda ser mayor o menor -como parece que es el caso- «siempre protege y ayuda a que la enfermedad se presente de forma más leve».

Si bien, como es tradicional, la incidencia de la gripe es mucho mayor en niños, el incremento en esta ocasión de los casos entre población de edad avanzada dispara la repercusión de la patología en la asistencia sanitaria. La culpa es del H3N2, virus predominante este año con ‘predilección’ por este colectivo que, precisamente por la edad, suele padecer patologías crónicas o factores de riesgo añadidos que complican la situación.

Incidencia general

Más allá de controlar de forma exhaustiva la presencia de gripe grave, la Red Centinela Sanitaria de Castilla yLeón vigila la incidencia general de la infección en el conjunto de la población. Ya la pasada semana este periódico se hacía eco del informe correspondiente al periodo entre el 2 y el 8 de enero, cuando la gripe alcanzaba su pico máximo de intensidad con una tasa superior a los 400 casos semanales por cada 100.000 habitantes (casi el doble del techo del año pasado, que llegó a 220).

El dato, sin ‘abandonar’ la incidencia alta, descendía entre el 9 y el 15 de enero hasta los 368 por cada 100.000 habitantes, pese a que, según el informe publicado en la página www.saludcastillayleon.es, «se ha observado un aumento de casos en la población infantil».

Este análisis, mediante un muestreo a partir de datos declarados por un grupo de 29 médicos voluntarios de la región, mide la fuerza con la que afecta la gripe en un periodo de tiempo determinado. «Existen tres umbrales, definidos hace tres años por dos profesionales de Castilla yLeón que la OMS ha adoptado como estándar de vigilancia, que permiten saber cuando la intensidad es media, alta o muy alta, punto que este año se ha alcanzado mientras que el pasado ni siquiera se llegó a la media», explica Yáñez.

A la vigilancia epidemiológica se suma la virológica -mediante frotis faríngeos- y del perfil afectado, especificando edades y si están o no vacunados. En este punto el citado documento señala que hasta la fecha los facultativos de esta red han confirmado en sus consultas 364 casos.

banalización

A juicio del epidemiólogo esta enfermedad se «banaliza»: «Es un problema cuando se trata de algo con gran potencial epidémico. Pasamos de un miedo desorbitado, como ocurrió en 2009, a olvidarnos de que existe y sorprendernos si repunta la intensidad».

Con todo, el impacto de la gripe es impredecible por la variabilidad genética de estos virus de tipo A, específicamente, de ahí su potencial epidémico. Este hecho motiva los cambios anuales de las vacunas, que tratan de intuir qué cepa va a dominar para mitigar su impacto.

«El A es el temido pero también hay gripe B, que tiene otras características y no cambia, suele ser menos grave y su capacidad propagación es menor y se limita a zonas más pequeñas. Hay dos linajes de este tipo y uno se incluye también en la vacuna junto con los dos A, por esto se llama trivalente. La intención es generalizar la inclusión las dos familias del B en el futuro para elevar la cobertura. Estas, llamadas tetravalentes, se venden ya en farmacias pero no son las que adquieren las administraciones», detalla Yáñez. El año pasado, de hecho, aunque la intensidad de la gripe A fue menor una tardía aparición del virus B prolongó la ‘temporada’ más de lo habitual, llegando a las diez semanas.

Con todo, Yañéz recuerda que pese a que la gripe existe todo el año la concentración de casos en unas pocas semanas responde a las bajas temperaturas. «Si viviéramos en el trópico no tendríamos estas saturaciones puntuales. Aquí los casos se acumulan por el frío, que facilita la propagación».