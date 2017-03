Ibercaja amortiza todos los bonos que financiaron la fusión con Caja3

burgos

Ibercaja comunicó ayer a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) un hecho relevante en el que informaba sobre la amortización anticipada de 224 millones de euros de bonos convertibles contingentes -conocidos en el argot financiero como CoCo’s-, emitidos por Caja3, de la que formaba parte la burgalesa Cajacírculo, y suscritos por el FROB en 2013.

Con esta operación, que ha recibido la preceptiva autorización previa del Banco Central Europeo (BCE), Ibercaja completa la devolución de la totalidad de las ayudas públicas recibidas por la integración de Caja3, que asciende a 407 millones de euros, según informó la entidad bancaria en un comunicado que recoge Ical. Así, la web del CNMV publica el citado hecho relevante en el que se subraya que la entidad ha obtenido la autorización del BCE para proceder a la amortización anticipada de 223,6 millones de euros de las obligaciones contingentemente convertibles emitidas por Caja3 en 2013, cuya materialización estaba prevista para diciembre de 2017.

La entidad ha reintegrado así «en su totalidad» las ayudas públicas recibidas por Caja3, que fueron de 407 millones de euros. Desde la integración de Caja3, Ibercaja ha abonado intereses al FROB correspondientes a los 407 millones de euros de CoCo’s por un importe total acumulado de 115 millones de euros.

«Ibercaja seguirá cumpliendo con holgura los ratios de capital requeridos por el Banco Central Europeo en la Decisión PRES para el año 2017», aseguran desde la entidad, que precisa que «aunque la cancelación de estos títulos conlleva una reducción del ratio de capital CET 1 (Phased In) de 96 puntos básicos, ese coeficiente se sitúa en el 11 por ciento tras la amortización, ampliamente por encima del fijado para la Entidad por el Banco Central Europeo para 2017 (7,25 por ciento)». En cuanto al Capital Total (Phased In), este ratio se sitúa en el 13,2 por ciento tras la amortización, frente al 10,75 por ciento mínimo fijado por el Banco de España. Finalmente, el ratio de capital CET 1 (fully loaded) resultante es del 10,2 por ciento, sin sufrir variación con esta amortización ya que este instrumento no estaba contemplado en el cómputo de dicho coeficiente, según precisaron.

Hora del planeta

Ibercaja se suma hoy a la iniciativa del Foro Mundial para la Naturaleza con el apagón simbólico de sus cinco edificios más representativos entre las 20:30 y las 21:30h. En Zaragoza afecta a los edificiosde la sede central en Plaza Paraíso y los de Paseo Independencia e Isabel la Católica, el Edificio Badajoz Siglo XXI en Badajoz y el de Avenida Reyes Católicos en Burgos.