Ilusiones certificadas

La tenue luz de la estancia aviva la magia. Quimera aguarda al próximo grupo. Sonríe. Espera en un diván elegante, propio de reyes, claro. No en vano es la emisaria del mismísimo Melchor. Junto a ella, un buzón de divertida forma. A él se dirigen todas las miradas de los pequeños que, entre el temor y el ansia, cruzan el umbral. Ni el frío ‘acumulado’ en los minutos -hasta media hora en algunos casos- de espera en pleno paseo del Espolón les congela el ánimo.



Pero todavía no es la hora de hacer la entrega. Antes, Quimera quiere hablar con ellos, conocer sus anhelos y, de paso, ponerles tarea, que no todo va a ser recibir. Claudia y su hermana mayor, Sandra, de 5 y 7 años, son las primeras de esta ronda. Aseguran haberse portado muy bien aunque, sinceras, reconocen que a veces se llevan regular. La emisaria real les receta un achuchón antes de desayunar y aceptan.



Leídas sus listas la representante de Melchor impone el sello mágico, ese que certifica que sus deseos serán atendidos, en la carta y en la mano. «La tinta se borra pero no os preocupéis, queda una fina película invisible que solo ellos -los sabios de Oriente- pueden detectar», advierte su portavoz.



Para ‘compensar’, Nico y Carlos, de 10 y 5 años, se deshacen en caricias que evidencien lo mucho que se quieren y se ayudan. Su madre, móvil en mano, sonríe ante la estampa y la emoción se apodera de todos los mayores presentes, entregados al momento.



Candela, Eva, Pablo -al que Quimera le ‘prescribe’ al menos cinco libros en 2017 después de que su hermana se chive de que no le van mucho las letras-, Indira, Alejandra, Lucía... Todos se acomodan en el diván y confían en las artes de la anfitriona para que sus peticiones se materialicen esta noche a los pies del árbol de Navidad. No da tiempo a leer en alto todas las cartas pero un ‘pedido’ colectivo solventa la situación. Antes de la despedida, una misión: repartir abrazos de oso y besos muy fuertes en los próximos días. Reto aceptado. Un nuevo grupo espera. Y así, decenas desde que el lunes desembarcaran los emisarios de los Reyes Magos en el Teatro Principal y en la Casa de Cultura de Gamonal.



Hoy tampoco descansan, ni mucho menos. Porque hoy es el gran día. La gran noche, de hecho, tras una gran tarde en la que junto a sus jefes, Melchor, Gaspar y Baltasar, recorren la ciudad de extremo a extremo saludando a grandes y pequeños, regándolos de caramelos -4.000 kilos, sin gluten- y avivando la ilusión en una cabalgata que, como manda la tradición, partirá a las 18 horas de la avenida Eladio Perlado.



Medio millar de personas participarán en un evento amenizado, según avanzaba ayer el Ayuntamiento, por sugerentes actuaciones artísticas en las intervendrán «una compañía de teatro y animación francesa (Planète Vapeur) y más de 20 agrupaciones locales (Dracomediana Alfoz, Ronco Teatro, Bambalúa Teatro, Innovarte, Creando Sonrisas, Estampas Burgalesas, Danzas Justo del Río, Danzas Nuestra Señora de las Nieves, Danzas María Ángeles Saiz, Escuela Municipal de Dulzaina, Danzas Diego Porcelos, Danzas Tierras del Cid, Grupo de Tradiciones Los Zagales, Amigos de la Dulzaina y Danzantes de Burgos) entre las que destaca el ambicioso y elaborado proyecto de Cal y Canto, que abrirá el desfile con su nuevo espectáculo Desde Oriente en el que más de 32 personas darán vida a un espectáculo con más de 19 elementos en movimiento».



Las peñas se suman de nuevo a la cita con cuatro carrozas realizadas por las agrupaciones Real y Antigua, Colón y Chamarileros y Los Gamones. Que se añaden a las seis que trasladan a sus majestades mágicas y acompañantes, elaboradas por la Asociación de Artistas Plásticos de Gamonal.