Imagina Burgos exige la supervisión de la demolición del Yagüe y catas de los residuos

A falta de dos meses para que finalicen las obras de demolición del Hospital General Yagüe, el portavoz del grupo municipal de Imagina, Raúl Salinero, ha solicitado al equipo de Gobierno que supervise el proceso restante y pida las certificaciones, controladas por la Junta de Castilla y León, a la empresa y a la Tesorería, antes de otorgar el certicado de final de obra, con el objetivo de «ver cómo se han gestionado los residuos».

Además, solicitó que «se hagan catas en los residuos con los que se han rellenado los sótanos para descartar que sean peligrosos». Aseguraba el edil que varios vecinos han presentado denuncias en el Consistorio asegurando que «la demolición estaba produciendo vibraciones en los edificios y demasiado polvo». Quejas que «el Ayuntamiento se ha quitado de encima» y que la empresa ha justificado asegurando que «se estaban ajustando al proyecto».

Entre esos escritos figuraba el de una madre con un hijo asmático que solicitaba «la certificación de que esos residuos no contengan sustancias peligrosas» y es que, el edil recordó que la obra tenía un precio tan elevado debido a que había estructuras con amianto».

Recordaba, en este sentido, que la licitación inicial de la obra tenía un plazo de ejecución de 8 meses y un coste de 5,3 millones de euros, aunque finalmente se quedó en 1,3 millones de euros, debido a «la baja temeraria del 70% de la empresa Erri Berri, que finalmente pudieron justificar». Aunque la obra debería haber terminado el pasado mes de noviembre, se retrasará hasta marzo de 2017, debido a la ampliación de 3 meses concedida por la Tesorería de la Seguridad Social.

Salinero criticó a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Burgos que «se tiren la pelota uno a otro» a la hora de supervisar la obra. Un trabajo del que «también debiera haberse hecho cargo el propietario legítimo de la infraestructura, la Tesorería». Una «falta de control» que ha supuesto «no sólo la prórroga» sino que, «se hayan ‘volatilizado’ la mitad de los residuos que iba a generar la demolición».

Por su parte, la concejal de Licencias, Ana Bernabé, aseguraba que «la dirección de obra- que corresponde a la Tesorería de la Seguridad Social- me ha asegurado que ya han estado varios técnicos de la Junta de Castilla y León realizando catas». La edil recordó que «una vez finalice la obra de demolición, la Tesorería deberá urbanizar la parcela, conforme al PGOU, y entregarla» y aseveró que, «obviamente, el Ayuntamiento no recibirá ninguna parcela de la que no estemos seguros que cumple la normativa y con todo en regla».

Edificio Campo

Por otra parte, el edil criticó que el equipo de Gobierno haya accedido a esperar un mes más a que los propietarios del edificio Campo presenten un proyecto de rehabilitación cuando «lo lógico sería exigir su rehabilitación inmediata para la seguridad de los viandantes».

Además denunció que de la mulata coercitiva de 60.000 euros que el Ayuntamiento interpuso a los propietarios «únicamente se hayan cobrado 4.500 euros».