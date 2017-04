Imagina considera que el Festval no ha promocionado la ciudad al exterior

El grupo municipal Imagina Burgos considera que el Festival de Primavera de Televisión (Festval), que se celebró en Burgos los días 29, 30 y 31 de marzo, no ha respondido a las expectativas de promocionar la ciudad y la provincia. «No se han cubierto las expectativas creadas», aseguraba el concejal Javier Gil, que en base al programa presentado por los organizadores (Fila2) indicó que de seis estrenos anunciados se quedaron en tres y que de tres monólogos solo se vio uno. El edil reconoció que sí hubo más ruedas de prensa de las anunciadas, pero indicó que esta actividad no tiene repercusión ni para el público ni tampoco como forma de proyectar Burgos al exterior.

Desde Imagina Burgos consideran que el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Promoción, deberá replantearse la participación en este evento para próximas ediciones. Hasta ahora la edición de primavera ha pasado por Murcia, por Albacete y este año Burgos. Gil indicaba que el programa de Albacete, con 80.000 euros de fondos públicos invertidos desde esa provincia, habría tenido mejores actividades que las que finalmente se han desarrollado en Burgos con 140.000 euros de dinero público (50.000 del Ayuntamiento, 30.000 Diputación, 20.000 euros de la Junta y otros 40.000 provenientes de la Fundación Caja de Burgos). Según indicó en Albacete sí llegaron a proyectarse los 6 estrenos que se programaron.

El concejal de Imagina anticipaba que, esta mañana, cuando los organizadores den su balance ofrecerán cifras de un retorno por la aparición en medios de comunicación de los distintos eventos. Sin embargo, destacaba que esa forma de medir la repercusión no indica que en esos medios se haya hablado de Burgos, ni promocionado la ciudad, ni la provincia. También señaló que los únicos eventos de televisiones generalistas han sido uno de Antena 3 y otro de La 1, mientras que la mayoría se correspondían con canales de pago que tienen entre un 0,6 y un 1% de cuota de pantalla.