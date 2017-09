Imagina cree que Lacalle está tras el retraso en la Memoria Histórica

El grupo municipal Imagina Burgos acusaba al alcalde, Javier Lacalle, y a la concejal de Personal y Régimen Interior, Carolina Blasco, de dilatar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica con el penúltimo movimiento «sin explicaciones» en la comisión de Personal que esta mañana aborda el asunto.

La concejal Blanca Guinea reclama al PP, en el equipo de Gobierno, que no siga con la «política antidemocrática» y ve la sombra del alcalde en lo sucedido en los últimos días. Así, explica que estaba previsto llevar a la comisión un dictamen en el que se asumía «punto por punto» las valoraciones del comité de expertos para iniciar el procedimiento de cambiar los nombres en once calles de la capital. Para sorpresa de los ediles de este grupo ese dictamen ha cambiado y, finalmente, lo que va a la cita es únicamente iniciar los trámites de lo que es competencia del Pleno municipal, es decir se produciría la retirada únicamente de los honores y distinciones a personas relacionadas con el régimen Franquista, pero se vuelve a posponer el cambio en el callejero. «Exigiremos a Blasco al alcalde que dejen de saltarse la Ley y que cesen en no dignificar la memoria democrática en esta ciudad», resalto Guinea.

El enfado y consiguiente denuncia pública que realiza Imagina Burgos tiene que ver con el retraso que está teniendo la ejecución de una propuesta que se aprobó en un Pleno municipal hace dos años. Este grupo reclamó al Pleno el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica cambiando el nombre de calles de la ciudad, retirando honores y distinciones e instando a otras administraciones que hicieran lo propio.

Guinea recuerda que se realizó el encargo de que una comisión de expertos analizase si los nombres de calles propuestos por Imagina incumplían o no la Ley de Memoria Histórica. Pues bien ese estudio se realizó y el expediente quedó parado «a la espera de que el PP pudiera encontrar cualquier excusa para no llevar adelante la aplicación de la ley», recuerda la concejal.

Más adelante se solicitó un informe al vicesecretario para que explicase el procedimiento a seguir en el cambio de calles. Este documento concluyó que era competencia directa del Pleno retirar los honores y distinciones, mientras que la Junta de Gobierno debía encargarse de renombrar las calles. Desde Imagina añaden que el PP se buscó «el comodín» de solicitar otro informe sobre la misma cuestión esta vez al secretario municipal. Sin embargo, Guinea recuerda que el informe dio un punto de vista parecido. «Pensábamos que el PP no iba a tener la vergüenza torera de saltarse el procedimiento, pero nos hemos quedado lejos al ver lo que ha sucedido», sostiene.

La concejal continúa el relato asegurando que la comisión de Personal que se reúne hoy se ha desconvocado ya en una ocasión anterior, sin embargo opina que lo más grave es que se haya cambiando el dictamen en el orden del día. El resultado es que se vuelve a retrasar el cambio en las calles, aunque sí se conseguirá que el Pleno retire el título de alcalde honorífico de Burgos al general Francisco Franco.