Imagina da por desactivada la negociación de la moción de censura contra el alcalde, Javier Lacalle, entre la candidatura ciudadana, el PSOE y Ciudadanos a tenor de los acontecimientos de la pasada semana y tras escuchar las declaraciones de dirigentes regionales y nacionales de la formación naranja.El concejal de Imagina Raúl Salinero se mostraba ayer tajante:«La moción está parada, a expensas de que se firme el acuerdo entre el PP y Ciudadanos».



Una valoración que llega días después del encuentro de Lacalle con la dirección regional de Ciudadanos en Valladolid el pasado jueves, el mismo día que los representantes del grupo municipal de Ciudadanos, PSOE e Imagina comparecían de forma conjunta para escenificar una unidad de acción que se ha quebradopor «una decisión de Ciudadanos a nivel nacional que no ha tenido en cuenta la postura de Ciudadanos en la ciudad», reflexionaba el concejal de Imagina.



Salinero habla de hechos consumados respecto a un pacto entre el PP y Ciudadanos que saldrá adelante porque «al final, el alcalde va a firmar cualquier cosa». Salinero lamentó que se haya desarrollado «un proceso en el que ha habido un acuerdo de cúpulas donde Ciudadanos de Burgos ha salido debilitado». Mostró también su preocupación por el «tacticismo político de Ciudadanos, donde no velan por los intereses de los ciudadanos», dejando«a los pies de los caballos» los miembros del grupo municipal de la formación naranja.



Salinero volvió a lamentar que el proceso de negociación de la moción de censura contraLacalle, que calificó de ejemplar por cómo lo afrontado los tres partidos implicados desde el principio, se haya desactivado cuando ha trascendido el ámbito local, a causa de «acuerdos adoptados que a nosotros se nos escapan», pero que, en su opinión, están muy alejados de los motivos por los que se puso sobre la mesa esta posibilidad.



No obstante, Salinero destacó que de este proceso la candidatura ciudadana «sale reforzada», ya que cuando se dieron las opciones de la moción de censura, «lo hemos hecho en un tiempo récord, con un acuerdo muy bueno». Un ejemplo, destacó, del«trabajo sin fisuras que llevamos realizando en este año y medio y en la preparación de la moción». Imagina ya solo espera el nuevo desarrollo de los acontecimientos, si habrá o no pleno de presupuestos y cuál será la respuesta de PSOE. Ayer, su portavoz, Daniel de la Rosa, fiel a su postura durante este proceso, no hizo declaraciones y se remitió a una comparecencia pública en próximos días.