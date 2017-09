Imagina exige parar la licitación de las obras de la Plaza Mayor

Imagina Burgos reclamará en la próxima reunión de la Gerencia de Fomento que se paralice la licitación de las obras de repavimentación de la Plaza Mayor ya que, según el portavoz de la formación, Raúl Salinero, no cumple las garantías de transparencia, publicidad y libre concurrencia. Muestra su asombro porque a la licitación de una obra de estas características, con un presupuesto de 2.750.000 euros, solo se hayan presentado tres empresas y lo achaca a un pliego que «no está bien hecho».



La Cámara de Contratistas presentó un recurso de reposición contra este pliego que el área de Fomento ha propuesto desestimar como se informó en la Junta de Gobierno del pasado 21 de septiembre. Los contratistas consideraban que no se debía solicitar la clasificación específica a las empresas que aparecía recogida expresamente (clasificación K-7 con categoría 4) relacionado con la restauración de bienes histórico artísticos.

Salinero asegura que está de acuerdo con ese recurso y con que no se debía solicitar esa especialización a las empresas y es, precisamente, ese requisito el que podría haber hecho caer el número de empresas a tres: Construcciones Ortega, Dragados y Baluarte y Conservación de Pavimento. El concejal considera que en la Plaza Mayor no hay que rehabilitar nada ni hay ningún yacimiento oculto y, por tanto, no debía solicitarse empresas autorizadas en la restauración de bienes histórico artísticos. Es más -señala- que el año pasado cuando salió el pliego de la plaza Santo Domingo de Guzmán, que se consideró como una fase previa a la obra de la Plaza Mayor, no se incluyó esa clasificación y, por tanto, ahora en la continuación de los trabajos tampoco debía estar incluida. Lo mismo ha sucedido con la obra del paseo de la Audiencia, los pliegos no solicitaban esa particularidad y es una obra similar. En opinión de Salinero, es tan zona de amortiguamiento del Patrimonio Mundial de la Catedral la plaza de Santo Domingo, el paseo de la Audiencia como la Plaza Mayor y, por tanto, pone de manifiesto la diferencia de criterios entre unos concursos de obras y otros.

El concejal de Imagina Burgos señala que muchas de las últimas obras que el Ayuntamiento está sacando a licitación están encontrando problemas a causa de pliegos que no están bien hechos. Pone como ejemplo, además de la de la Plaza Mayor, la del mercado G-9 que ha quedado desierta, la de la Escuela Río Vena, también con solo tres ofertas, y la del concurso de ideas de Castilfalé en la que los profesionales como el Colegio de Arquitectos han mostrado la escasez de plazo para que los estudios pudieran presentarse y lo ajustado de la cuantía económica.

Salinero puso de manifiesto también que se dejan demasiados puntos en los concursos a las consideraciones subjetivas (70 para la oferta económica y 30 a los criterios subjetivos) y asegura que cuando se presentan así los concursos acaban ganando las mismas empresas. En el caso de la Plaza Mayor, Imagina Burgos pone en el punto de mira a la empresa Construcciones Ortega, la única burgalesa que concurre. «Tiene un porcentaje de éxito de ganar uno de cada dos es una de las empresas que se lleva más obra pública en la ciudad», asegura.

PROTOCOLO

El grupo de Imagina solicitó en la comisión de Personal que, dado que se ha cesado a la persona que desempeñaba el puesto de jefa de protocolo, Jenifer Zamorano, en el Ayuntamiento, para que cubra la baja de la jefa del gabinete de Alcaldía se aproveche para no volver a colocar a personal eventual afín al PP al frente de protocolo, sino que salga a concurso para un funcionario de carrera. Pedimos que se aproveche para cumplir el acuerdo de Pleno en el que se pidió el despido de esta persona dado que se puso de manifiesto que el proceso de selección no era el correcto y no debía ocuparse con personal eventual de confianza del partido en el Gobierno.