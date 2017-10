Imagina exige respeto a la decisión sobre el parque de Cruz Roja

El grupo municipal Imagina Burgos considera que existe un problema estructural en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento al tener encargada la sección de parques y jardines a Vías Públicas y Obras. Esta situación conlleva, a juicio de la concejal Eva de Ara, decisiones controvertidas como la prevista tala de 59 ejemplares en el parque de Cruz Roja en una remodelación que se lleva desde la sección de Obras y no desde Medio Ambiente. «Nosotros no decimos que los técnicos que lo llevan lo hagan mal, pero pensamos que sería mejor incorporar la visión de un especialista en Medio Ambiente que pueda informar sobre la situación del arbolado», indica la edil, que añade que Medio Ambiente no tiene los medios adecuados, ni materiales ni personales, para hacerse cargo de este tipo de encargos.

Los ediles de esta formación están preocupados por el futuro del parque de Cruz Roja y, especialmente, tras la sucedido en el Pleno municipal del pasado viernes. Marco Antonio Manjón asegura que el alcalde, Javier Lacalle, volvió a mostrar «un desprecio a las decisiones del Pleno», cuando afirmó que el proyecto seguirá en los términos planteados, precisamente cuando salió aprobado lo contrario por parte de una amplia mayoría de corporativos. Los 16 concejales que suman PSOE, Imagina y Ciudadanos se pronunciaron a favor de revisar el proyecto y de buscar una concordancia con el parque original planteado por el paisajista Leandro Silva.

Manjón cargó duramente contra el Partido Popular que utiliza el Pleno como «una puesta en escena sin contenido». Para este concejal, las palabras del alcalde tras conocer la votación sobre esta proposición que planteaba Imagina muestra «su desprecio a la democracia» y «una actitud prepotente».

Los concejales estarán vigilantes para conocer que, ante todo, se desarrolle el estudio pormenorizado de los árboles que se pretenden talar. Y aseguran que si hay un informe técnico que ratifique que hay que talar por razones de seguridad «serán los primeros» en secundarlo.