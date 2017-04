Imagina plantea el arreglo de la pista de BMX de Fuente Prior

Imagina Burgos llevará a Pleno que el Ayuntamiento cumpla el compromiso adquirido por unanimidad de todos los grupos en julio de 2008 cuya parte propositiva recogía que se inicie un procedimiento de contratación de la «reforma integral de la pista de BMX situada en el Parque de Fuentes Blancas de la ciudad de Burgos». Solicitarán al equipo de Gobierno que determine los procedimientos oportunos para disponer, a la mayor brevedad posible «de partida presupuestaria (…) y no pase un día más sin que la ciudad cuente con una instalación acorde para esta práctica deportiva».

Los concejales de este grupo municipal han denunciado que desde el año de su inauguración, en 1987, el Ayuntamiento de Burgos «no ha invertido ni un solo euro en la rehabilitación de este circuito», una decisión política que ha desembocado en que en la actualidad la citada instalación «se encuentre en un estado lamentable», han afirmado.

En esta pista municipal se han celebrado campeonatos de distinta naturaleza, llegando incluso a albergar el campeonato de España en 1989 y la posibilidad, que finalmente nuestra ciudad no supo aprovechar, de ser el lugar de celebración del campeonato del mundo en el año 1991, campeonato que tuvo lugar en Aranda de Duero.

Desde la candidatura ciudadana se denuncia que «sirve de muy poco» que una mayoría tan amplia aprobara hace nueve años esta instalación «y el PP no ha movido un solo dedo por hacerla realidad. Ello, a pesar de que el programa electoral para Burgos en las elecciones municipales de mayo de 2011 de los populares incluyó la mejora de la pista de BMX de Fuente Prior».

Añaden que el equipo de Gobierno no la ha incluido en el inventario del Plan Director de Instalaciones Deportivas municipales esta dotación. Desde Imagina recuerdan que en la actualidad no existe ninguna instalación de este tipo en toda Castilla y León, ni en norte de España a pesar de haber sido pioneros en este deporte. De existir esta pista, «Burgos se convertiría en un referente en este deporte y podría albergar campeonatos nacionales».