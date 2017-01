Imagina propone medidas de apoyo a las familias con cláusula suelo en su hipoteca

El grupo municipal Imagina Burgos propone que el Ayuntamiento colabore con las familias «estafadas por los bancos» en la reclamación para la devolución de las cantidades cobradas de más al incluir cláusulas suelo, así como de los gastos cobrados en la formalización ante notario de una hipoteca.

Raúl Salinero, portavoz de la formación, considera que una vez que se han hecho públicas en las últimas semanas las sentencias judiciales que están poniendo de manifiesto las «medidas abusivas» que han venido aplicando las entidades bancarias es necesario que el Ayuntamiento articule algún servicio para apoyar a los burgaleses. En este sentido, propone que se firme un convenio entre la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y las asociaciones de consumidores o el colegio de abogados para dar cobertura a los interesados en el recorrido judicial de la reclamación.

«Hay casos de familias que no pueden pagar los gastos de acudir al juzgado y, finalmente, abandonan el procedimiento por no poder hacer frente al pago de un abogado o por la complejidad técnica», añade. Por este motivo, cree que se podría articular una partida económica para ayudar a quienes más lo necesiten.

Salinero asegura que su propuesta la presentarán por escrito al equipo de Gobierno y esperan que la concejal de Consumo atienda esta petición. Por ahora, no hay convocada una próxima comisión de este área, pero esperan respuesta de la edil antes de tener que presentar esta idea como una proposición a un Pleno municipal. Desde Imagina han solicitado que el director de la OMIC esté presente para explicarle el planteamiento y debatir sobre la forma más factible de llevar a cabo el convenio.

El portavoz de Imagina calcula que prácticamente todas las hipotecas activas han tenido estos gastos de formalización, mientras que podría haber 15.000 afectados por la claúsula suelo. «En una hipoteca de 125.000 euros, los gastos de la firma son de unos 3.000 euros», aseguró Salinero, que recordaba que muchas veces ambas estrategias de los bancos se han llevado a cabo sin que el firmante fuese advertido.

Además, desde la coalición ciudadana recuerdan que ya existió una partida de 25.000 euros en el presupuesto de 2016 destinada a firmar un convenio con el colegio de abogados por el que se pretendía que se asesorase a las familias en una situación de desahucio. Según dijo, el alcalde nunca firmó este convenio y «ha dejado de lado a los que están perdiendo su vivienda».

Salinero es partidario también de pedir explicaciones a la extinta Caja de Burgos para conocer cómo ha actuado con respecto a las hipotecas que se han firmado en los últimos años.

Por este motivo, considera que un «gobierno que esté al lado de la gente» debe proponer medidas para que la reclamación sea lo más sencilla posible y legislar para evitar cláusulas de este tipo en el futuro. Así, recuerda que se está a la expectativa de la decisión que tome el próximo Consejo de Ministros en relación con este asunto. «Más que un código de buenas prácticas que lave la imagen de la banca, lo que es necesario son medidas efectivas para ayudar a las personas que están viviendo este proceso», aseguró, a la vez que señaló que habrá que esperar a ver qué plantea el Gobierno central al respecto.