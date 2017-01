Imagina propone usar vasos y platos retornables en fiestas

El grupo municipal Imagina ha presentado sus aportaciones a la nueva ordenanza de limpieza y gestión de residuos que se está gestionando en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos. La agrupación ciudadana plantea un mayor compromiso de toda la ciudadanía bajo la filosofía de que «el mejor residuo es el que no se ha generado», explicaba la concejal Eva de Ara. Una de las medidas más llamativas es la de implantar el menaje retornable en las grandes citas festivas y gastronómicas de la ciudad. Plantean que esta medida, ya se han realizado acciones de usos de vasos en El Parral y se han promovido criterios para lograr eventos sostenibles en el Plan de Prevención de Residuos, sea voluntario este año probándose en El Parral y eventos gastronómicos de San Pedro (Feria de Tapas y Burgalés Ausente). El segundo año de implantación sería obligatorio para vasos y en el tercer año se establece la obligatoriedad de utilizar los enseres reutilizables en todo el menaje.

«Sabemos que no es fácil, que se tiene que implicar diversas áreas municipales además de Medio Ambiente como Fiestas y todos los vecinos y peñas y por ello planteamos tres años de implantación y poner en marcha una Comisión de Sostenibilidad para desarrollarlo», explicó De Ara. Esa comisión estaría formada por técnicos políticos, asociaciones y voluntarios que definirían «la metodología y la gestión de la propuesta». Entre los asuntos que se plantean está el de poner una fianza de un euro retornable al devolver el utensilio o que sean elementos decorativos con algún tipo de mensaje.

Se trata de una medida que ya ha funcionado en eventos como El Tablero o el Demanda Folk y en el pasado año se estableció una medida de vasos retornables en El Parral.

En la ordenanza de limpieza se incluyen, además, otras aportaciones como prohibir el vaciado de ceniceros de los vehículos, que se establezca la prohibición de extraer elementos de zonas de recogida de residuos solo en los casos que se hace con fines comerciales, entre otras medidas.

Dentro de la ordenanza de gestión de residuos, Imagina promueve acercar el punto limpio a los ciudadanos. «Ha vecinos que les gustaría utilizar más el punto limpio pero no puede acceder hasta ellos porque no disponen de vehículo o forma de llegar, por eso planteamos acercarlos a los vecinos», señalaron. Para ello plantean medidas como establecer un punto limpio móvil, punto limpio bus o un nuevo contenedor. Respecto a los contenedores se plantean la evaluación o estudio de los emplazamientos de contenedores de vidrio así como tener en cuenta cuestiones como la visibilidad en los cruces o el impacto de contaminación acústica o de olores a las viviendas cercanas.

En Imagina también se preguntan qué rendimiento ha tenido el Plan de Prevención de Residuos, aprobado en febrero de 2015, por un importe de 20.441 euros que «es la cantidad que justamente clavó Ambinor, la empresa a la que se concedió este plan aún cuando había otra que lo hacía por 11.616 euros», señaló De Ara. En concreto se plantean revisar los objetivos de reducción de residuos en el primer trimestre, conocer qué medios se destinan a este plan y la reducción de residuos aclarar qué parte se debe a la caída de actividad por la crisis y qué parte se refiere al funcionamiento del plan.