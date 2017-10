Imagina reclama invertir todo el presupuesto de mejoras para bomberos

La «falta de voluntad política» del equipo de Gobierno conduce al desastre al parque de bomberos municipal, según denunciaba ayer la edil de Imagina Burgos, Antea Izquierdo. La concejal señaló que esta «situación crítica» a la que se asoma el servicio se produce tanto en personal (al distar las plazas ocupadas, 99 tras la incorporación reciente de ocho profesionales, de la plantilla definida en la Relación de Puestos de Trabajo, 112), como en el aspecto material.



Sobre las necesidades existentes en este segundo ámbito, Izquierdo exigió al PP cumplir con lo acordado en el Pleno de mayo, cuando se decidió realizar una memoria de necesidades del servicio, compromiso obviado hasta la fecha. En todo caso, desde Imagina subrayan que la disponibilidad de recursos económicos no es un obstáculo, pues en el presupuesto de 2017 existe una partida de 550.000 euros para mejoras materiales del parque.



Del total, 350.000 euros sufragarán la compra de un camión ya aprobada. El resto, 200.000 euros carecen hasta el momento de destino conocido. «Y deben gastarse antes del 31 de diciembre porque si no se perderá la oportunidad de invertirlos en aquello para lo que están reservados, como ya ocurre con los 728.000 euros abonados por Unespa y los 50.000 de Diputación», lamentaba Izquierdo.



La edil de Imagina afirmaba que son diversas las carencias a cubrir con ese montante, desde equipos con solera, hasta uniformes con demasiadas horas de servicio. «Así nos lo han trasladado los profesionales en las numerosas ocasiones que les hemos preguntado. Por ejemplo, la flota de vehículos alcanza una antigüedad media de 29 años, cuando lo ideal sería que rondará los 10», explicaba.



Al respecto, el portavoz municipal de la formación, Raúl Salinero recordó la urgencia de adquirir un nuevo camión taller que sustituya al actual, con 32 años de ‘historia’ y serias dificultades para superar la Inspección Técnica de Vehículo.



PERSONAL

Ambos concejales coincidieron en concluir que «mientras podría modernizarse el parque con soluciones relativamente sencillas» para las que hay presupuesto «se desperdician los recursos que deben destinarse a ello».



A ello se suma la falta de efectivos. Para Antea Izquierdo las siete nuevas plazas que se convocarán son insuficientes pues apenas servirán para paliar las siete jubilaciones ya previstas para los próximos meses. Sin embargo, aún quedarán más de una decena por cubrir.



Para poder incrementar la oferta «es necesario liberar plazas con convocatorias de promoción interna» que despejen puestos de bombero raso. Esta fórmula permitiría, según la concejal de Imagina, añadir otras siete plazas a las anunciadas. De lo contrario, «y teniendo en cuenta que los bomberos recién incorporados están de prácticas todo un año» Izquierdo auguró que «será imposible» mantener el retén de 18 personas necesario para garantizar una respuesta adecuada en caso de incidencia.



Si bien desde Imagina consideran que esta situación crítica se remonta a 2010, la edil de la candidatura ciudadana afirmó que se ha agravado en los últimos cinco años, «en particular desde que Carolina Blasco está al frente del área de Personal».