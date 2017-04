Imagina señala a Rebollo por querer «controlar» los fondos europeos

El portavoz de Imagina, Raúl Salinero, valora tras la comisión de investigación que en toda la estructura de gestión de los fondos europeos destinados a movilidad hay un culpable, Esteban Rebollo. «Toda conclusión de la comisión que no recoja que lo que se buscaba con esta estructura era para tener libertad de control del destino de los fondos será faltar a la verdad», destacó Salinero. Desde Imagina critican que se haya tardado tanto en poner en marcha la comisión, ya que las irregularidades se hicieron públicas en septiembre. Además la edil de la formación, Blanca Guinea, criticó el poco tiempo que se ha dado para estudiar la documentación y las sesiones que se llevaron a cabo. «Solo ha habido cuatro sesiones en la primera solicitamos la información, en la segunda se pide valoración de la información que se había recibido en la misma mañana en la que se había convocado y el jueves y viernes pasado se llevaron a cabo las comparecencias de técnicos un día y políticos el segundo». Tanto Guinea como Salinero criticaron la ausencia del que fuera concejal de movilidad, Esteban Rebollo, y del gerente del Plan Estratégico, Mario San Juan. Así mismo explicaron que «el procedimiento está viciado en tanto en cuanto sus dos representantes, Carolina Blasco y Jorge Berzosa, han sido juez y parte porque también han sido testigos del proceso».

Creen que al tener la información de todo lo que ha dicho el resto, más los meses que han pasado hasta llevarse a cabo esta comisión «el PP ha tenido tiempo de desarrollar una buena defensa y dejar todo muy bien atado para que no se escapara nada», resumió Blanca Guinea. Pero, a pesar de «intentar poner más cal sobre el cadáver del Plan Estratégico» según Raúl Salinero, se ha podido contrastar que los fondos europeos pasaban en un primer momento por el Plan Estratégico para su petición y el primer pago vinculado al abono de las partidas de personal puesto que «la red Civinet no tenía personal alguno y no podría justificar este paso».

Después los fondos, repartidos en dos pagos más, se derivaban a la red desde donde Esteban Rebollo y el responsable técnico de los proyectos, José María Díez, «no se llevaban el dinero para casa pero sí daba pie a ciertas corruptelas puesto que buscaban quedar bien con determinadas empresas, haciendo los contratos sin ningún tipo de control para tratar de influir de alguna manera en esas empresas, en definitiva, se buscó total libertad para la gestión de los gastos».