Imaginación y trabajo en equipo

Imaginación, innovación, trabajo en equipo y aprendizaje son algunos de los valores que compartieron los cerca de 400 chicos y chicas que participaron ayer en la sexta edición del Torneo First Lego League.

Los desafíos de este año estaban dedicados al mundo animal (Animal Allies y Creature Craze) y los participantes compartieron trabajos sobre los delfines, las abejas, los animales de la granja y las mascotas, entre otros. Esta temática despertó gran interés como se comprobó en el resultado de los trabajos, como explicaba uno de los organizadores, Álvaro Herrero, profesor del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

La prueba de robótica es una de las que más llaman la atención de los equipos inscritos, pero no es la única ya que va acompañada de un trabajo científico que los escolares tienen que defender ante un jurado con toda la preparación que todo ello implica.

La Universidad de Burgos, a través de su Unidad de Cultura Científica, abrió de nuevo las puertas a este evento destinado a los futuros investigadores en sus dos categorías, la Junior FLL y la First Lego League, para participantes desde 6 hasta los 16 años.

El rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, fue el encargado de clausurar esta edición, en el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior de La Milanera. Aseguró que este evento mueve a unas 3.000 personas entre escolares, profesores, voluntarios y acompañantes y aseguró que la institución académica burgalesa «está encantada» de recibir a todos ellos en una jornada que mezcla la diversión y el aprendizaje a partes iguales.

«La cuna de la creatividad y del conocimiento está en la universidad y esta mañana habéis podido comprobar que hacer ciencia y trabajar con la tecnología es divertido», aseguró a los asistentes durante la entrega de medallas y de trofeos en las distintas categorías.

La sexta edición del Torneo First Lego League ha conseguido duplicar la participación con respecto al primer año en el que se celebró esta cita en Burgos. De hecho, se ha alcanzado un máximo de equipos y aunque hay más colegios deseosos de asistir a esta competición, algunos se deben inscribir en otras provincias como en Salamanca. Álvaro Herrero destacaba la cada vez mayor presencia de escolares de Burgos tanto en la categoría de pequeños como en la de mayores. En la categoría FLL se inscribieron 24 equipos y son el máximo que pueden participar, mientras que en la edición junior, de 6 a 9 años, han sido 18.

Los dos equipos finalistas en la FLL, de 10 a 16 años, fueron MontecasteloBot, de Vigo (Pontevedra) y Dog Pride, Campolara (Burgos). Ambos acudirán a la final del torneo que se celebra en el mes de marzo en Logroño.

El trabajo de los jóvenes investigadores cuenta con el respaldo de decenas de docentes de los centros escolares y también de la Universidad de Burgos. Hasta 80 voluntarios, entre profesores y estudiantes, hicieron posible esta sexta edición en Burgos.