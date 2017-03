La inclusión del fiscal en la investigación «agilizaría» las causas penales

«El fiscal tiene aún posibilidades extraordinarias de servicio a la sociedad española, entre ellas, una de capital importancia como es la asunción de la investigación de las causas penales». Así de rotundo se mostró el fiscal general Estado, José Manuel Maza, en el desayuno de trabajo que tuvo lugar ayer en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y en el que estuvo acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y la fiscal superior de la región, Lourdes Rodríguez.



El objetivo de incluir a los fiscales en la fase de investigación inicial pasa por agilizar los procedimientos judiciales. «De esta forma, evitamos la valoración de pruebas por duplicado, primero en la fase de instrucción y después en la vista oral» ya que, con la inclusión del fiscal en esta fase, «si la Fiscalía ve indicios de delito se continuaría con el proceso». Con esta inclusión «solucionaríamos el mayor problema de la justicia penal, que es la prolongación innecesaria de los procesos».



A tenor de la dilatación en el tiempo de los procesos, Maza confirmaba la necesidad de «resolver los asuntos de corrupción en un plazo de tiempo breve porque esta dilación va pudriendo a la sociedad y a las instituciones y generando desconfianza en los ciudadanos» y añadía que «si los problemas se depuran rápido es bueno para la sociedad».



Precisamente a tenor de la corrupción, Maza aseguró «no entender que algunos sectores digan que el fiscal no quiere perseguir la corrupción» y añadió que eso «es insultar a la inteligencia de todos porque no hace falta más que abrir un periódico para ver la cantidad de procesos abiertos contra la corrupción que hay en toda España a instancias del fiscal».



De producirse esta reforma procesal, con la entrada de los fiscales en la investigación de las causas penales, Maza señaló que «sería necesario reforzar aún más el Ministerio Fiscal» y añadió que «debería ir aparejada a una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal».



Autonomía

Para Maza, «la posición del Ministerio Fiscal en la sociedad española necesita una mayor visualización, tiene un papel importantísimo, ya que se encarga de ejercer, en nombre de la sociedad y del Estado, cuando el orden jurídico está perturbado».



Puntualizó, además, que el Ministerio Fiscal se rige por los principios de legalidad e imparcialidad y que a su vez, de forma interna, presenta los principios de unidad de actuación y de jerarquía». Precisamente, entre esas características innatas del fiscal, Maza señaló la autonomía. «En España, el fiscal es profundamente autónomo porque tiene los mecanismos suficientes para mantener su posición y ser fiel a sus ideas sin obedecer órdenes de nadie» y «si cualquiera entiende que el Ministerio Fiscal no es suficientemente autónomo aún tenemos una toda batería de propuestas para que sea aún más autónomo».



Señaló Maza «la gran cantidad de ámbitos de actuación del fiscal», quien «se encarga, entre otras cosas, de velar por lo derechos de los mayores, de la protección y la tutela de los menores o de perseguir la trata y el abuso de personas, ha intervenido en el caso de las cláusulas suelo y en determinar si los precios de la energía están bien o mal establecidos, es decir si se cumplen los derechos de los consumidores, no es solo un acusador sino un tutelador de derechos».



Proceso independentista

En la ronda de preguntas desarrollada en la cita y a tenor del proceso independentista catalán, a Maza se le preguntó si considera que el Gobierno se refugia en los jueces y fiscales a la hora de tomar decisiones que muchos consideran una responsabilidad del Ejecutivo, más que del poder judicial. «Una cosa es la vía política y otra el cumplimiento de la ley y la obligación del fiscal es que se cumpla la ley y que la legalidad esté vigente, si el Ministerio Fiscal considera que hay un delito, actuará como tal», aseveró.