El informe legal ve «correcto» que se subrogue a la plantilla del Plan Estratégico

En «tres o cuatro semanas», según calculó ayer el alcalde, el medio centenar de socios de la Asociación Plan Estratégico de Burgos cumplirán el trámite de aprobar la disolución de esta entidad, abocada a desaparecer por falta de fondos, por el reiterado impago de las administraciones públicas y otros socios, y sin funciones que desarrollar desde que el Ayuntamiento acordó la creación de la Sociedad de Promoción que se ocupará de gran parte de las materias sobre las que trabaja el Plan.

No caben muchas dudas de que la Asamblea ratificará la propuesta de disolución a la vista de el Ayuntamiento -que es quien pone los fondos y ordena los trabajos- pondrá sobre la mesa su salida y con él todos los miembros de la junta directiva, so pena de permanecer ostentando unas responsabilidades legales muy complejas.

Más incierta es la solución que se dé al personal de la oficina técnica que desarrolla las funciones del Plan y a su gerente, con el que se firmó un contrato de «alta dirección» como lo califica el portavoz socialista. El informe jurídico elaborado por un abogado de gran prestigio señala dos posibles soluciones para estos trabajadores sobre las que tendrá que escoger la Asamblea. Una de ellas la señala como «la correcta», según su interpretación legal, y supone la incorporación del personal de la oficina técnica a la nueva sociedad. En concreto, el informe, al que ha tenido acceso este periódico, recomienda al Ayuntamiento, como presidente del Plan y creador del nuevo ente de promoción, «subrogarse en las relaciones laborales del personal hoy de ‘Plan Estratégico’» de tal forma que se obtendrían las ventajas de «evitar pagar directa o indirectamente las indemnizaciones por la extinción de los contratos con ese personal» y por otro lado no se incurriría en «los gastos inherentes a la contratación de nuevo personal». El PSOE es partidario de asumir esta solución.

El abogado» recomienda igualmente que la nueva sociedad de promoción asuma «el ‘patrimonio’ de ‘Plan Estratégico’ y su destino al ‘mismo cumplimiento que los fines fundacionales de esta Asociación’. De esta forma, el Ayuntamiento ya no tendría que pagarse a sí mismo los cerca de 900.000 euros que debe al Plan por los impagados de las últimas anualidades, aunque sí se haría cargo de abonar los más de 300.000 euros que esta entidad adeuda.

