Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Del resto no puedo hablar porque no circulo por ellas pero de la Burgos-Aguilar si porque la frecuento a menudo. El peligro no es la carretera como los criminales que adelantan en linea continua,todos los días.