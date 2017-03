La investigación de los consorcios se da cuatro meses para el dictamen

La comisión investigación de los consorcios del desvío y de Villalonquéjar se da de plazo hasta el 24 de julio (4 meses) para arrojar luz sobre la historia de estos entes participados por el Ayuntamiento, las cajas de ahorro y ahora los bancos propietarios de esas entidades. El primero de ellos sirvió para sacar las vías de la ciudad y propiciar la urbanización de los terrenos resultantes, mientras que el segundo tuvo como misión ampliar los terrenos industriales, en el llamado Villalonquéjar IV.

En la mañana de ayer quedó constituida la comisión que tuvo que resolver la primera contrariedad. La concejal de Ciudadanos Gloria Bañeres que fue designada, mediante decreto de Alcaldía, presidenta lo primero que hizo fue presentar su renuncia. «A mí no se me había consultado y yo quiero intervenir en el debate, estar en la investigación y quiero poder hacer interrogatorios no solo presidiendo y dando voz a unos y a otros», aseguró la edil.

De esta manera, tras un pequeño debate en el que los socialistas propusieron a Silvia Álvarez de Eulate, concejal no adscrita, como presidenta. Finalmente, fue preguntado sobre su disposición a ser presidente Jesús Ortego (de Ciudadanos) por un mensaje de whatsapp, ya que no acudió a la cita. El edil dio su conformidad y tomará el relevo de su compañera en la siguiente reunión de la comisión.

Para el concejal del PSOE, Antonio Fernández Santos, esta situación muestra el «esperpento absoluto» que va a ser esta comisión de investigación, dado que los proponentes, PP y Ciudadanos -tras su acuerdo de 5 de enero-, no querían hacerse cargo de la presidencia. El edil, que acude junto a Nuria Barrio a esta comisión, asegura que tampoco tienen claro lo que quieren investigar. «Se ha reclamado la documentación de 14 años de historia de los consorcios para ver si aparece algo», dijo Fernández Santos, que añadió «es de locos». También opina que la documentación será tan ingente que será imposible estudiarla en 4 meses si no se tiene idea de lo que se está tratando.

Recuerda el socialista que en la comisión de los viajes de Fernando Gómez, el PSOE llevó ordenado cada viaje que se quería investigar, «aquí parece que en lugar de investigar solo se quiere alarmar a la población desde Podemos y desde Ciudadanos». Piensa que el máximo responsable de esta locura es el PP por haber hecho efectiva la propuesta de algo que, en realidad, «no quieren investigar».

Por su parte, el concejal del PP Salvador de Foronda opinaba que había que ponerse un limite de tiempo. Entre la documentación que se ha solicitado están los estatutos de constitución, los contratos, las adjudicaciones de obras, los contratos de asesoramiento, las direcciones de las obras, los préstamos y las memorias de viabilidad.

El portavoz de Imagina, Raúl Salinero, opina que en cuatro meses será imposible llegar a una conclusión y pidió más tiempo. Además, reclamó que se estudie primero un consorcio y después el otro. También plantean que debe ser una verdadera investigación que busque, si existen, responsabilidades. Salinero cree que el PP ha tenido claro en el proceder de los consorcios que «es la ciudadanía la que pagará la deuda», pero se mostraba «decepcionado» por la actitud del PSOE que «se alía con el PP para que el resultado no sea efectivo».

En esta comisión no se ha fijado la siguiente cita sino que cuando se reciba toda la documentación volverán a reunirse. Entonces se hablará también de los comparecientes.