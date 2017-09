La japonesa reina a domicilio

Burgos

La comida japonesa es la más más valorada en Burgos, según un estudio realizado consultando a comensales de 50 provincias y dos ciudades autónomas sobre sus hábitos de consumo en comida a domicilio, realizada por Cuponation, una plataforma online líder en ahorro basándose en datos de la aplicación más utilizada para ordenar comida para llevar. Según Just Eat, los dos restaurantes burgaleses que sirven comida japonesa a domicilio son los más valorados por los comensales. Son Blue Gallery y El Almacén de Gus, por tanto los más recomendados por su clientela a domicilio. Los restaurantes que más optan por este tipo de soluciones on line para recibir pedidos y servir a su clientela son los de comida turca con un total de trece establecimientos, de los que 11 cogen pedidos por aplicaciones móviles y dos sólo por teléfono. En la plataforma on line también destaca la oferta de comida china e italiana con tres restaurantes en cada caso.



Del estudio se desprende que la comida china es la más popular también en Palencia y Salamanca. Pero son los restaurantes de comida americana los más solicitados en Castilla y León. En Ávila, Segovia, León y Zamora los establecimientos con mayor número de opiniones y valoraciones más altas ofrecen comida americana.



Se han analizado más de 2.000 restaurantes, 200 de ellos en Castilla y León, que ofrecen comida a domicilio en el centro de cada ciudad. Se han tenido en cuenta tanto el número de opiniones como el porcentaje de ellas que fuesen positivas en la plataforma líder en España. Los gustos gastronómicos han cambiado, y aunque la comida china y la italiana lideran el número de pedidos, la japonesa y la americana ganan posiciones. Además, la demanda también está condicionada por regiones y climas.



De las 50 provincias analizadas, en 16 de ellas, los restaurantes que ofrecen comida china son los más populares, lo que representa el 32% del total de provincias, una popularidad que se distribuye por prácticamente todo el país. En Bilbao, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Castellón y Salamanca los dos establecimientos más populares son de comida china. En popularidad le siguen la comida americana en 14 provincias (28% del total) y la italiana, líder en ocho provincias (un 16% del total).



Lo cierto es que con la implantación de apps como Just Eat y de empresas como Deliveroo ha aumentado el número de españoles que piden comida a domicilio. Según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre el 10 y el 15% de los pedidos se realizan a través de plataformas online. Y además, se espera un crecimiento de los pedidos del 25% en 2018 y del 15% anual hasta 2020. También cabe destacar que el consumo ha dejado de asociarse con momentos de ocio y fin de semana. De hecho, los pedidos realizados desde el puesto de trabajo ya supone un 30% del total. La comodidad, el ritmo de vida y el precio son las principales razones por las que los españoles piden comida a domicilio.