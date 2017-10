El Fin de Semana Cidiano vivió ayer su jornada central con un despliegue de actividades repartidas por todo el centro histórico y que arranca con una ofrenda floral a los pies de la estatua del Cid.



La jornada cidiana contó ayer con un recuerdo muy especial y literario con la lectura pública del Cantar del Mío Cid,. Diferentes agentes de la cultura y personas anónimas pusieron voz al anónimo poema que relata la vida y hazañas del de Vivar del Cid. Participaron, entre otros la concejal Carolina Blasco y el subdelegado del Gobierno, Roberto Saiz.



La lectura arrancó a las 11 horas y tuvo lugar en el Salón Rojo del Teatro Principal justo en el emblemático espacio decimonónico situado en la Plaza del Mío Cid donde se encuentra la estatua del Campeador. Uno de los monumentos emblema de la ciudad de Burgos.



Si la lectura fue vibrante, no menos apasionante fue el pregón que pronunció Tomás Ramón Fernández, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Un discurso enunciado desde el Arco de Santa María y que vino a poner de manifiesto la importancia que Burgos tuvo en los tiempos en los que fue ‘cabeza de Castilla’ como recuerda la expresión Caput Castellae que luce en su escudo.



«Hoy rendimos homenaje al burgalés más universal, a Rodrigo Díaz de Vivar, conocido y glorificado en vida por cristianos y moros y, muy poco después, por toda Europa como el Cid Campeador, el guerrero invicto», aseveró el pregonero de la edición 2017 del Fin de Semana Cidiano.



No se olvidó de ensalzar las virtudes de un un personaje real, que lejos de parecer una figura de leyenda inventada por la imaginación colectiva, encarna las virtudes de un castellano de pro. Así lo refrendó, dijo, Menéndez Pidal en 1929 «cuando las dudas sobre su persona y su obra habían proyectado las razones de unos y las sinrazones de otros».



Fernández también recordó que en el centenario de la muerte del héroe, «otro ilustre burgalés», el Padre Gonzalo Martínez Díez, «remató la faena con un libro definitivo sobre el Cid histórico» rematando la faena iniciada por sus antecesores y poniendo sobre la mesa las virtudes de un hombre que destacó «por su astucia, por la firmeza de su conducta y por su heroico ánimo».



El pregón de Tomás Ramón Fernández también hizo alusión a la situación que hoy se vive Cataluña cuando recordó, tras hacer un recorrido por algunos momentos de la biografía del Cid, que «las gentes de este viejo país que es España no somos tan distintos unos de otros, como se esfuerzan en proclamar algunos políticos aventureros de ayer y de hoy». Otra lectura de este enconamiento es que «tanto batallar suele revelarse inútil más pronto que tarde». Y esperó que el «ejemplo de nuestro Mio Cid pueda servirnos ahora para resolver los problemas que en este momento nos preocupan».



Torneos y desfiles

Para agasajar «al que en buena hora nació», la presente edición cuenta con la asistencia de casi mil figurantes de una treintena de asociaciones que desde el pasado viernes recorren las calles recorrerán para sumergir a transeúntes y vecinos en un viaje al pasado. Todo ello es posible debido a un conjunto de secuencias teatralizadas de la vida de El Cid, grandes desfiles o exhibiciones medievales de combate.



Antes de que se de lectura al pregón en el Arco de Santa María, como ya es tradicional, la comitiva partió del Solar delCid, donde recientemente se han iniciado unas catas arqueológicas para determinar si allí se ubicaban las llamadas ‘Casas del Cid’. Mientras, las rutas guiadas ofrecían una forma interesante y pedagógica para conocer algunos de los espacios emblemáticos vinculados al Cid Campeador. Sin olvidar los talleres y el campamento medieval que se instalan en la ribera del Arlanzón, donde se podía apreciar la forja de una espada como la que portaba el héroe castellano. Los más pequeños también se arremolinaban en torno a las historias del cuentacuentos infantil ‘Las hazañas del Cid’.



Uno de los momentos más atractivos de los que ofrece el Fin de Semana Ciciano tuvo lugar ayer por la tarde. Se trata d un torneo medieval a caballo donde participan la Asociación Ecuestre Caballeros del Jiloca además de una representación de teatro titulada ‘Camino del Destierro’ dirigida por Ernesto Pérez Calvo.



Ya de noche, las antorchas cidianas volvieron a tomar las calles en un desfile nocturno en el que participarán todas las asociaciones y que partirá desde el Puente de Santa María para concluir en la plaza del Mío Cid donde se realizará el homenaje a las banderas de las ocho provincias del camino del Destierro del Cid.



El Fin de Semana Cidiano se cierra hoy con actos como la misa concelebrada de la Catedral, la Jura de Santa Gadea y la marcha del Destierro.