José Manuel Domínguez: «Los avances llegan cuando se acompañan de ahorro económico»

Alaba a la industria local por su apuesta decidida y pionera por el gas natural. También al sector turístico, al que insta a «presumir» del trabajo bien hecho. No obstante, reconoce que aún queda mucho por hacer, especialmente en el ámbito personal. Llama en este sentido a interiorizar la importancia de «la eficiencia en el comportamiento».



Pregunta.- ¿Cómo se puede reducir la contaminación local?

Respuesta.- Hay tres sectores contaminantes: industria, transporte y edificios. Si limitamos el impacto en el casco urbano a los dos últimos, en los edificios, además de ajustar el consumo y mejorándolos para que necesiten menos, debe tenderse a sustituir las calderas de gasoil, por sus elevadas emisiones, que prácticamente se anulan con las de gas natural. En el transporte, la administración ya plantea acciones como es la promoción de una movilidad alternativa, carril bici o un transporte público menos agresivo. Burgos es pionero en la elección de autobuses propulsados con gas natural y ahora, híbridos. No obstante, aún puede extender la apuesta a otros ámbitos, por ejemplo a los camiones de recogida de basura, con el valor añadido para el ciudadano de la eliminación de la contaminación acústica. En el vehículo de último kilómetro y en el transporte privado hay diversas opciones y una muy interesante es el empleo de gas natural comprimido, por las mismas razones ya citadas, especialmente la mínima emisión de contaminantes que redunda en la mejor calidad del aire que respiramos. Con todo, hay que tener en cuenta, eso sí, que no existen soluciones únicas.



Pregunta.- ¿La crisis ha obligado a concienciarse de las ventajas de la eficiencia energética?

Respuesta.- Sin duda. Es importante que la gente conozca la mejora económica que supone, además de la medioambiental. A veces nos olvidamos de que el verdadero soberano en la toma de decisiones es el propietario. Un edificio mejorará solo si los dueños ven que al menos no van a gastar más después del cambio y sobre todo si van a gastar menos. Los avances llegan cuando se acompañan de ahorro.



Pregunta.- Gas Natural se presenta como un aliado en la mejora de la eficiencia, ¿por qué?

Respuesta.- El producto que distribuimos tiene una serie de ventajas para el consumidor final. Para empezar, económicas, en dos aspectos: eficiencia energética, gracias al rendimiento de las tecnologías que se utilizan, y menor coste de la energía. En segundo lugar, asequibilidad, pues los equipos de gas natural son más baratos que los de otros combustibles. Y la tercera razón es la fiabilidad. Este combustible apenas genera desgaste y por lo tanto se registran menos averías y se garantiza más seguridad y un mantenimiento más sencillo. A estas razones se suma el respeto al medio ambiente. Aunque no sea lo que prioriza el consumidor en su decisión sí puede decantar la balanza.



Pregunta.- ¿Cuál es el peso de Gas Natural en Burgos?

Respuesta.- Estamos en las principales poblaciones y cada vez nos extendemos un poquito más. Tenemos un reto para los próximos años, que es pasar a gas natural a una serie de usuarios de gas licuado de petróleo que eran clientes de Repsol. Evitaremos así tráfico rodado de camiones de abastecimiento, liberaremos espacio al prescindir de los depósitos... Iremos avanzando en ello de forma progresiva y posiblemente este sea uno de los principales proyectos. Al que se suma claro estar en a todas las zonas que nos pidan gas.



Pregunta.- ¿Las características del territorio complican el objetivo?

Respuesta.- No especialmente aunque nos cuesta más llegar a poblaciones muy pequeñas, de ahí que se haga progresivamente. Hay que recordar que a la provincia llegó el gas natural dos o tres años antes que a Madrid, en el año 1984. Estamos hablando de una energía con menos de cuatro décadas de antigüedad. En Europa este proceso se inició en los años cuarenta y su proceso de capilaridad llegó a todas partes. Aquí más tarde o más temprano alcanzará todos los rincones en los que haya un mínimo consumo, con la ventaja de que tras canalizar la distribución no se precisa almacenamiento.