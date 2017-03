El juego como herramienta inclusiva

Un gran barco pirata es el elemento principal del primer parque infantil inclusivo de la capital burgalesa. Esta instalación, de la que ya han estado disfrutando desde hace unos días los pequeños burgaleses - incluso con las vallas puestas- a la espera de una ‘inauguración’ que se producía ayer, se sitúa en el barrio de G-3, en la confluencia entre la calle Victoria Balfé y Camino Casa de la Vega.

Un xilófono de colores, columpios adaptados, juegos de memoria, una torre, un balancín y un columpio giratorio son algunos de los elementos que acompañan al gran barco pirata y de los que los niños, tengan o no algún tipo de discapacidad, podrán disfrutar. Y es que la idea de estos parques es permitir que los más pequeños se diviertan jugando, tengan o no algún tipo de necesidad especial. «Si algo teníamos claro es que no queríamos hacer ‘guetos’ o parques diferenciados sino que, en tendemos que deben ser parques inclusivos», comentó en su visita a las instalaciones el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.

Con temática marina y pirata, todos los elementos de juego están dirigidos a la búsqueda del tesoro. Cerca de 400 metros cuadrados de tamaño, cubiertos por una superficie de caucho con diferentes elementos marinos dibujados como una playa, rocas o diferentes animales, que ayudarán a ‘despertar’ la imaginación de los más pequeños de la ciudad.

Previsiblemente antes de Semana Santa también el barrio de Fuentecillas y en concreto la Plaza Mencilla contará con columpios adaptados gracias a la ONG ‘Otro mundo es posible’, que cederá tres elementos que convertirán el parque infantil en un zona de juegos inclusiva.

Nuevos parques

En este sentido, el primer edil confirmó que, desde el Consistorio, «estamos localizando seis ubicaciones más, distribuidas por la ciudad, para seguir ampliando este tipo de instalaciones».

La creación de este parque ha supuesto una inversión «de más de 450.00 euros», de los cuales «una parte ha sido financiada a través de la brigada municipal, algo más de 100.000 euros, y otra, a través de Parques y Jardines, dentro de las mejoras que hay establecidas en el concurso de gestión de los espacios verdes de la ciudad, que aportó 300.000 euros».