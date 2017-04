El juez Velasco investiga las trasacciones de un detenido con los Arranz

BURGOS

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco deriva parte de la investigación sobre la presunta financiacion ilegal del PP de Madrid sobre el supuesto enriquecimiento ilícito personal de el exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, pues «se ha podido determinar» que existieron cuentas bancarias a su nombre -y con firma autorizada de su mujer Paloma Ferreiro e hijo José Ángel- en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal, que contenían «más de un millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco», informa Europa press.

Durante la investigación se han detectado dos transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a los empresarios burgaleses Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros. Concretamente, 545.980,66 euros a la primera cuenta y 529.123,29 euros a la del país helvético. El juez instructor entiende que estas dos operaciones son «difícilmente subsumibles en una operativa comercial ordinaria», por lo que cree que se enmarcan en «operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal».

Esa circunstancia motiva que Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez hayan sido incluidos por el magistrado en la lista de 60 imputados que tendrán que declarar por los hechos investigados. En una primera valoración por parte de fuentes de la compañía familiar burgalesa desmienten la versión que el juez refleja en el auto y describen los hechos como una simple «transacción comercial» con uno de los muchos clientes que tiene esta empresa, internacionalizada desde hace años. Esta operación «mercantil» no se llevó a cabo directamente con Martínez Nicolás, a quien no conocían, según explicaron, sino con personas vinculadas a él. Al tratarse de una transacción «legal» y «perfectamente documentada», los responsables de la empresa confían en que su imputación -en principio como testigos- sea «sobreseída lo antes posible».

Sin embargo, el juez del titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a cuyo auto ha tenido acceso Europa Press, mantiene de momento la imputación de la madre y el hijo, que tendrán que declarar en la Audiencia Nacional en una fecha aún por determinar. El auto judicial se dio a conocer ayer, después de que la semana pasada se produjeran registros en las sedes de las empresas investigadas, incluida la burgalesa Arranz Acinas. La acusación del juez se dirige contra un total de 60 personas, según consta en el auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad, con el fin de embargar los bienes de algunos de ellos.

«Se facilitó y punto»

En el caso de los Arranz Acinas, la actuación policial se limitó a personarse en las oficinas de la empresa en la plaza del Cid, en las que tienen su sede las sociedades patrimoniales al margen de la constructora, para «reclamar información sobre uno de nuestros clientes», según explicaron fuentes de la empresa, que recalcan que han tenido «más de mil clientes» al año. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) requirieron a los responsables de la empresa información y la documentación existente sobre lo que denominan una «transacción comercial». «Buscaban documentación sobre un cliente, se les facilitó y punto», señalan las mismas fuentes sin entrar en más detalles porque, argumentaron, la causa está en secreto de sumario.

Sí que confirmaron que la investigación no afecta al fundador de la compañía Jesus Arranz Acinas, que no ha sido imputado por el juez en este auto, y también desmienten que el registro de la Guardia Civil incluyera su domicilio como erróneamente publicó este periódico en un inicio y se corrigió después.