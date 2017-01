La Junta invierte 2,5 millones en el desarrollo de la red de calor

Muy bien todo, pero una pregunta que me he hecho yo muchas veces y he comunicado otras muchas veces más: ¿POR QUÉ EN ESA ZONA NO SE EMPLEAN LAS CORRIENTES SUBTERRÁNEAS QUE HAY DE AGUA CALIENTE.? Eso se ha descubierto hace casi cuarenta años.No interesa? A quienes? Por qué no se trabaja en ello?