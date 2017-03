El Juzgado de Instrucción nº2 de Burgos ha vuelto a archivar el llamado ‘caso de los exorcismos’, en el que se investigan los supuestos delitos de malos tratos, amenazas, coacciones y contra la integridad moral cometidos contra una joven cuando era menor de edad al ser sometida a 13 sesiones de este ritual en un monasterio de Valladolid. El juzgado ha investigado por este caso a una profesora de religión, un catequista, el sacerdote que realizó los exorcismos, Jesús Hernández Sahagún, y a los padres de la joven. Contra el archivo de esta causa se puede presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Burgos.

Después de que en abril del pasado año la Audiencia Provincial de Burgos revocara el archivo del caso decretado por el juzgado en octubre de 2015 y ordenara nuevas pruebas, la titular del Juzgado de Instrucción nº2 ha llegado a la misma conclusión, «siguen sin existir indicios racionales de criminalidad suficientes de los delitos imputados a los investigados». Según recoge el auto con fecha 10 de marzo, la juez llega a este dictamen tras realizar las pruebas ordenadas por la Audiencia. Todas menos el informe de credibilidad del equipo psicosocial, «dada la negativa de la joven a ser reconocida y la imposibilidad manifestada por la perito de elaborar dicho informe prescindiendo de tal reconocimiento».

Entre las pruebas que ordenó la Audiencia estaba que se tomase una nueva declaración a la joven en relación a su escrito de renuncia a la acusación presentado el 27 de mayo de 2015.Diligencia que se realizó el 7 de julio de 2016.En su comparecencia en el juzgado se acogió a su derecho a no declarar y presentó un nuevo escrito en el que se ratificaba.Su «deseo de no declarar era voluntario y no sometido a ninguna presión». La joven explicó que «en el momento de su primera declaración no veía las cosas como eran en realidad y que la versión que se ajusta más a la realidad es la que daba en el escrito que aportaba ese día y en el de mayo de 2015».

La Audiencia ordenó que se recabara del hospitalFuente Bermeja el historial psiquiátrico de la joven para poder valorar su estado psicológico y determinar si pudo ser sometida a presiones para que modificase su posición procesal. El tribunal también solicitó que un reconocimiento personal de la joven por parte de un médico forense para determinar el grado de «voluntariedad y credibilidad» de la joven tanto en el momento que envió el escrito de renuncia a la acusación, cuando ya era mayor de edad, como cuando declaró en la causa cuando aún era menor de edad.

El informe médico forense de 27 de febrero de este año sostiene que «no existe información objetiva alguna que permita dudar de la voluntariedad de la joven al realizar el manuscrito y llevar a cabo la comparecencia de mayo de 2015». El citado informe indica que» no hay datos para admitir un empeoramiento o agravación del estado de la joven como consecuencia de la práctica de los exorcismos, ni se constata la aparición de nuevas alteraciones que podrían ser consideradas como lesión psíquica».

La Audiencia justificó la solicitud de estas diligencias en el hecho de que no practicarlas supondría«cerrar en falso» la instrucción penal. Ala vez que añadía que con la práctica de estas diligencias «ninguna culpabilidad se traslada contra la personas denunciadas».

En su resolución, la juez recuerda que en el primer archivo de la causa se había efectuado el examen de la prueba practicada hasta ese momento y se llegaba a la conclusión del archivo. De hecho, «la única prueba de cargo existente era la declaración de la víctima, quien el 27 de mayo de 2015 efectuó una comparencia en este juzgado manifestando que renunciaba a las acciones civiles y penales que le pudieran corresponder derivadas de las presentes actuaciones». Comparencia que acompañó con el escrito de renuncia.

La juez sigue su argumentación señalando que «la denunciante no mantenía su declaración inicial, ni en instrucción ni en el acto de juicio, de abrirse el mismo», por lo que no concurre «en caso de llegar a juicio, los requisitos que la jurisprudencia del TribunalSupremo ha sentado para dictarse sentencia condenatoria basada únicamente en la declaración de la víctima».