Los datos de la actividad de los tres juzgados de loSocial de los últimos años indican que la conflictividad laboral de los años más duros de la crisis económica se ha reducido ostensiblemente. Así se desprende de los cifras que recoge la última memoria del Decanato de los juzgados de la capital y que se incluye en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En el repaso al funcionamiento de los juzgados de la capital que recoge la juez decana, Blanca Subiñas, cada uno de los tres juzgados de lo Social de Burgos ingresó el pasado año 600 asuntos menos que en el 2013.Los tres juzgados ingresaron el pasado año 2.396 asuntos, mientras que en 2013 fueron 4.259, lo que representa un caída de 1.863 asuntos, un 44% menos. El número de asuntos resueltos ha descendido también, al pasar de los 3.315 del año 2013 a los 2.431 del pasado año.

Al caer el volumen de casos, también ha descendido el número de asuntos pendientes. Si el año 2013 se cerró con 2.247 casos pendientes, el pasado año fueron 754 los asuntos que estaban pendientes de resolución. La juez decana explica en la memoria que han descendido todas las categorías de reparto, en especial, «despidos, sucesiones de empresas, y las reclamaciones de cantidad a empresas que ahora, y a diferencia de lo que ocurría en tiempo de crisis en que las empresas habían desaparecido, comparecen». Teniendo en cuenta estos datos, la juez decana señala en la memoria que la conflictividad laboral «parece haberse estabilizado».En este sentido, recuerda que en el incremento de la litigiosidad a parte de la crisis económica también influyó una reforma legal a finales de 2011 que incrementó las competencias de la jurisdicción Social al atribuirles a estos juzgados competencias que eran del ámbito Contencioso-Administrativo. Esto supuso un incremento del 20% de la carga de trabajo.Esto hizo que una de las reclamaciones que se ha repetido en los últimos años fuera la creación de un cuarto juzgado de loSocial. Y que también se incluye en la última memoria.

En general, según recoge la memoria del Decanato, se ha registrado un descenso en la entrada de asuntos en los juzgados de Burgos. Así, en la jurisdicción Civil, donde se incluyen los siete juzgados de Primera Instancia, ingresaron más de 7.500 asuntos y se resolvieron más de 7.200 casos. En la Mercantil ha habido un descenso de los asuntos no concursales, en un juzgado que lleva dos años con refuerzos. En los juzgados de Instrucción, donde ha caído la actividad al no llegar ya los atestados de delitos que no tiene autor conocido. También ha caído la actividad en los juzgados de loPenal y en el de Menores y en el ámbito Contencioso Administrativo.