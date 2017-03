«La evasión fiscal resta millones que deberían dedicarse a gasto social»

José María Vera conoce de sobra la provincia de Burgos. Cuando puede se escapa a Salas de Bureba. Un fin de semana, unos días de descanso... Siempre hay motivos. Sin embargo, la visita de ayer del director general de Oxfam Intermón distaba, y mucho, de la calma que busca en ese pequeño municipio. Un encuentro institucional y dos conferencias colmaban una agenda consagrada a señalar las causas de la «desigualdad extrema» que impera en el mundo.



La jornada comenzaba en dependencias municipales. En concreto, en la sede de la Gerencia de Servicios Sociales. Allí Vera charló con la responsable del área, Gema Conde, y ediles de otras agrupaciones y trasladó el reconocimiento de la organización que lidera al esfuerzo que la ciudad realiza en cooperación al desarrollo, pues «el de Burgos es uno de los pocos ayuntamientos que mantiene alta la partida destinada a estos proyectos» pese a que, en el conjunto del país, estos apoyos han caído a sus mínimos históricos», algo que, no obstante, no se corresponde con la evolución de la solidaridad ciudadana, en claro auge.



El responsable de Oxfam Intermón solicitó a la Administración local que «incremente la presión sobre el Gobierno central para que se acelere la acogida de refugiados». Al respecto, consideró que este tipo de entidades, «aunque no tengan competencia, pueden y deben exigir que se cumplan los compromisos adquiridos, además de poner sobre la mesa su capacidad para recibir a estas personas».



Aprovechó también el encuentro para avanzar el tema que protagonizaría su posterior charla en la Universidad de Burgos: los paraísos fiscales. «Nos preocupan mucho. Sirven para restar miles de millones que deberían dedicarse a políticas públicas y gasto social», aseveró, para recordar que ayer mismo se conocían los demoledores resultados de un informe de Oxfam Internacional: «El 26% de los beneficios de los 20 principales bancos europeos se producen en paraísos fiscales en los que su actividad es marginal. Los datos evidencian el desplazamiento de recursos». Instaba pues a los concejales burgaleses a seguir el ejemplo de la Diputación Provincial y declarar oficialmente a la ciudad como espacio libre de empresas que opten por estas vías de evasión tributaria.



La desigualdad, sus causas y consecuencias, centraba su tercera cita pública, esta vez en el Salón Rojo del Teatro Principal. En este marco Vera se detuvo en la creciente «brecha» económica, un fenómeno que no se limita a un país, una zona del mundo o un modo de gobierno. «El 70% de la población mundial reside en estados en los que la desigualdad ha aumentado en los últimos años». ¿La razón? «El modelo económico imperante es global y está diseñado para beneficiar a unos pocos», afirmaba, contundente.



El director general de Oxfam Intermón subrayaba que esta situación alimenta la concentración de la riqueza en muy pocas manos y «no podemos acabar con la pobreza sin abordar esa realidad que hace que «ocho hombres tengan tanto como los 3.600 millones más pobres».



No faltó el consejo para aquellos que, al escuchar sus palabras, deseen propiciar un cambio: «Todos los que tenemos un salario digno debemos mirarnos y revisar nuestros hábitos de consumo, si son o no sostenibles, practicar la solidaridad cercana, participar, ser ciudadanos activos... En esos ámbitos todos podemos trabajar pero, eso sí, el paso previo es informarse, saber lo que pasa en el mundo», apostilló.