«La fábrica de Aranda es clave en Europa porque está desarrollando la nueva tecnología Infinicoil»

RICARDO Gª URETA Burgos

Pregunta.- Además de establecer el récord de fabricación del neumático número 50 millones, ¿a qué más le ha dado tiempo este año que imagino que se le habrá ido volando?

Respuesta.- Es un año apasionante porque la línea de fondo es confirmar la voluntad de crecimiento, gracias a los resultados históricos de la fábrica, con todos los directores, pero también con una oportunidad única que tenemos de hacerlo gracias a la innovación con la que estamos trabajando ahora. Durante este año hemos conseguido ese avance creando empleo estable y de calidad, con más de 170 personas, que son 170 familias de Aranda, se unan a nuestro proyecto y pasen a pertenecer a la familia de Michelin Aranda de Duero. Más 40 personas que ya se han incorporado con nosotros este año, dentro de nuestro plan de incorporar 60 personas. Al final una fábrica como la de Aranda está en el camino de la excelencia dentro de Michelin y eso no se puede hacer sólo en un eje sino que hay que consolidar los valores de la marca y por eso hemos trabajado en mejorar la seguridad, que es mucho más que un objetivo, en la calidad de nuestro producto, cada vez con menor desecho posible por respeto al medio ambiente y también la competitividad, porque si somos los mejores es por la competitividad. Celebrar el neumático 50.000.000 fue un orgullo en dos sentidos: poder mostrar hacia afuera lo que hacemos y cómo lo hacemos, demostrar que somos una fábrica con historia pero también con futuro. Pero nos une al gran papel que tiene en Aranda la Fundación Michelin, ayudando a crear empleo y al emprendimiento. Considero que Michelin ayudó a transformar Aranda desde los años sesenta de una pequeña ciudad rural para convertirse en el tercer polo industrial de Castilla y León tras Burgos y Valladolid.

P.- En lo personal ¿cómo ha ido el año?

R.- Es un buen año, de cambio. Vengo de una expatriación larga y en un país muy distante, con una cultura similar en algunos aspectos, pero en otros hay mucho cambio. Entonces en lo personal conseguir volver a encontrar el equilibrio de la familia no es fácil, pero para mi venir a Aranda de Duero es venir a mi tierra y eso lo facilita. Con mi mujer, que tengo un regalo de Dios con ella, conseguimos ese equilibrio. Todos los inicios te suponen más dedicación, pero cuando estás con la familia estás mucho más feliz.



P.- El horizonte del sector y la compañía ¿es suficientemente estable para tener planes a medio y largo plazo para la fábrica de Aranda?

R.- Estamos cada vez en un entorno menos estable, cada vez más sometidos a cambios. Lo que no impide construir planes a cinco años, robustos, para seguir haciendo de esta fábrica lo que es. Trabajamos con planes directores a tres y cinco años: dónde que queremos que vaya esta fábrica, cuáles son los retos que hay que afrontar. Trabajamos con modelos de mercado y después utilizando esos planes todos los años se trabaja en detalle el plan del año siguiente, como nos dotamos para poderlo abordar, tanto para respetar nuestro compromisos como para seguir construyendo el progreso, y esos planes cada tres meses son actualizados. En los planes de producción ya hablamos de 18 meses, tres meses, tres semanas, semana y un día. Tenemos varios escenarios. (5:15)

P.- ¿Qué papel tendrá la fábrica de Aranda en los próximos años?

R.- La misión de la fábrica de Aranda la acabamos de confirmar este año, todos los años revisamos cuál es la misión y lo trabajamos con nuestra Dirección Industrial. Tenemos que saber que Aranda tiene un papel muy importante dentro de la industria de camión, por eso trabajamos con la Dirección Industrial, pero también dentro de la sociedad española con Michelin España. Esa visión matricial tenemos que saber encajarla bien, saber trabajar dentro de la sociedad española con Michelin España pero a su vez saber cual es nuestro papel dentro de la industria del camión.

Es una factoría clave para la fabricación de neumáticos de camión dando soporte a todas las fábricas europeas, somos la mayor, tenemos un tamaño en torno al doble de la segunda, pero también hay que hacerlo progresando en el servicio al cliente. Es uno de los ejes de trabajo fundamental, hacer lo que el cliente quiere cuando el cliente quiere y dárselo dónde él quiere. Esa complejidad de poder hacerlo es uno de los ejes que se está trabajando conjuntamente con un producto que es la tecnología Infinicoil, que el año pasado la presentamos, y que para eso esta fábrica es la clave en Europa. Porque somos la fábrica que lo estamos haciendo y porque luego todas las fábricas lo van a hacer y que para poder hacerlo hay que construir unas máquinas capaces de poder montar esos neumáticos. Y esas máquinas las estamos definiendo aquí, entre nuestra oficina de estudios y la central. Ya no es algo sobre el papel, ya están montadas y la primera ya está fabricando y la segunda está en fase de puesta en marcha y la tercera la estamos montando. Y estamos formando a personas de todo el mundo. Si entrases en el taller hoy encontrarías a brasileños, tailandeses, alemanes y franceses que se están formando en las máquinas que nosotros estamos montando.



P.- Dentro del grupo Michelin, por tanto, ¿qué reputación tiene Aranda?

R.- Dentro de la estructura de fabricación de camión en Europa -nuestra producción es 99% camión y 1% metro, somos los únicos que fabricamos ese neumático portdador- aproximadamente hay una decena de centros industriales y nosotros representamos un tercio. También hay fabricación de neumático de camión en EEUU y aún así nuestra fabricación es mayor que la mayor fábrica de Estados Unidos. Aproximadamente, de todo lo que fabricamos sólo el 10% se queda en España y Portugal. El 50% se queda en Europa, fuera de España y Portugal y el otro 40% se exporta. Una parte importante de los neumáticos consumidos en América viene de Europa y Aranda es uno de los principales contribuidores porque somos una referencia en competitividad.



P.- ¿Cómo han evolucionado en el mercado los nuevos productos que han salido de esta factoría?

R.- Muy bien. Conozco bien como han evolucionado los productos que nosotros hacemos y puedo decir que el mercado de camión en España ha crecido y Michelin ha ganado más en cuota de mercado que el propio crecimiento del mercado.

P.- ¿Cómo ha evolucionado la cartera de pedidos?

R.- Uno de los éxitos de esta fábrica es su diversidad. Atendemos a todos los mercados, no sólo mundiales, sino que los neumáticos que van en el eje delantero son diferentes a los que van en el eje trasero o en el portador, por lo que tenemos que saber hacer neumáticos de todas las gamas para todas las misiones. Son diferentes los neumáticos para las grandes autovías o autopistas que para las carreteras locales, dentro de la ciudad o pistas de terreno. Tenemos que cubrir todos y en todos los ámbitos estamos vendiendo. Los últimos de la tecnología Infinicoil que estamos lanzando, estamos construyendo máquinas para tener más capacidad porque la cantidad que nos están demandando es superior a lo que ahora somos capaces de fabricar. Fabricamos según las expectativas de mercado pero también tenemos un seguimiento diario de nuestro stock. En aquellos en los que las existencias en función de la demanda prevista es menor tenemos que empujar y estamos trabajando mucho en esos neumáticos de tecnología Infinicoil.

P.- ¿Qué importancia tiene el feedback que aporte el cliente en el proceso de fabricación o el diseño de nuevos productos?

R.- Como decimos desde hace más de un siglo el cliente es el verdadero patrón de esta empresa. Incluso nos vienen clientes a la fábrica y aprovechamos a tener encuentros con ellos para escucharlos y nos destacan la calidad y fiabilidad de Michelin en los neumáticos. Para una persona que tenga un camión en grandes rutas, el hecho de que el neumático sea fiable y que no necesite una sustitución en un país vecino como Francia le evita que pueda perder todo el beneficio del mes. ¿Qué nos suelen decir los clientes?: tenéis los mejores estáis trabajando bien, pero el precio puede ser superior a la competencia. Entonces es cuando trabajamos con ellos sobre el coste por kilómetro y se dan cuenta de que son los más rentables también.

P.- A la hora de la fabricación ¿qué se prima más: la durabilidad, la resistencia a la rodadura, la reducción del consumo...?

R.- Lo que duran los neumáticos, cuánto me consumes, cuál es su comportamiento en adherencia, cómo se comportan a nivel de seguridad, qué prestaciones tienen en uniformidad, etcétera. Depende a que clientes preguntes te va a dar una respuesta. Hay algunos que están más enfocados al precio, otros al consumo, otros a las prestaciones… A la hora de diseñar el neumático, que se hace en la central pero muy en contacto con la fábrica, ves todos los ejes y buscas un equilibrio de performance. Esa es la gran ventaja y hasta el sufrimiento de nuestra gente que trabaja para poder fabricar ese neumático.

P.- ¿Qué papel juegan las mujeres en el proceso de fabricación aquí en Aranda? ¿Existe algún programa específico de igualdad o para incrementar o favorecer su presencia?

R.- Somos 1.300 personas las que construimos el futuro de esta fábrica. Si me haces la pregunta hace quince o veinte años yo te diría que las mujeres eran el 3% de la plantilla. Hoy en día cerca del 20% de las personas, unas 250, que trabajamos aquí son mujeres. Cuando yo estudié ingeniería, en el último años éramos veinte personas y únicamente había una mujer. Hoy en día la situación no es así. Cuando incorporamos personas de formación profesional técnica, la mayoría son hombres. Tenemos ese contexto en algunos aspectos técnicos que no favorece a lo que nosotros queremos que es ser, dentro de la fábrica, un espejo fiel de lo que ocurre en la sociedad. Para que hoy en día cuando vayas por los talleres y visites la fábrica veas que una de cada cinco personas es mujer es por un plan que hemos hecho de contrataciones por el que ahora nos planteamos que entre un tercio de las contrataciones sean mujeres. Lo tenemos que hacer con la política de empleo que tenemos, acordada con la parte social, y con esa búsqueda de candidatos que sean mujeres para que se incorporen con nosotros. Hoy en día, y no sólo en los ámbitos técnicos, sino en la producción alcanzamos ya ese 20% y es por una política de empleo de todos estos años, que está muy alineada con nuestros valores. Yo he vivido que cuando tienes equipos con mujeres siempre te aportan puntos de vista muy interesantes.

P.- Actualmente ¿cómo está el clima laboral después de los recursos de CGT sobre la acumulación de contratos?

R.- Tenemos que comprender el contexto para una fábrica en la cual los primeros sorprendidos de ese recurso fue la dirección, la plantilla, incluso nuestro comité de empresa. Pero yo hablo de hechos y éstos son que Michelin, históricamente, ha demostrado un empleo estable y de calidad y es lo que seguimos trabajando. Incluso en los momentos más difíciles. Podemos remontarnos a la crisis brutal del año 2009 que yo sufrí en la fábrica de Vitoria. En ese momento en Michelin en toda España no teníamos trabajo para 800 personas y teníamos una situación de mil personas con contrato temporal en ese momento. Muchas empresas tomarían su decisión, pero Michelin lo que hizo fue pensar que si queríamos que todos trabajasen con nosotros tendríamos que trabajar todos un poquito menos. Y se tomaron una serie de acuerdos con la parte social para que esas personas continuaran. Y hoy siguen con nosotros. Los hechos avalan nuestra política de empleo estable y de calidad. La temporalidad, que es de lo que hablan esos recursos, en España es del orden del 26% y en Michelin es del 8% y más del 95% de las personas que entran con contrato temporal se convierten en indefinidos. Ese 4% es porque no se adapta a la formación o ha decidido otro camino y entre las personas que se incorporan con nosotros es raro quien decide salir.

Michelin ha respetado, respeta y respetará la ley. La política de empleo también la hacemos gracias al acuerdo que tenemos con la parte social, que es dura, exigente, y es necesaria para conseguir lo que estamos consiguiendo. He conocido de cerca a personas de sindicatos cuyo papel muchas veces no es fácil porque tienen que representar a un colectivo de personas con diferentes intereses y que, entiendan lo que entiendan en su momento, tienen que saberlo transmitir y luego ser elegidos. Y no es fácil. Estas personas con esa visión ayudan a conseguir construir el futuro entre todos. Esa es la gran diferencia que tiene la fábrica de Aranda: entre la dirección de la fábrica y la representación de la parte social hemos conseguido respetando la ley, empleo estable y calidad. Estoy seguro de que respecto a ese recurso del sindicato CGT, Michelin va a seguir haciendo lo posible para seguir construyendo ese empleo estable y de calidad. Cuando ves eso… Hemos contratado a 160 personas el año pasado ¿qué queremos, que esas personas se vayan a la calle? En absoluto, porque no es el respeto a nuestros valores. Entonces el convenio que tenemos es una ley a respetar y lo estamos haciendo.

P.- La evolución del empleo ¿está condicionada por la situación tras el recurso?

R.- Se ha visto ligeramente condicionada. Ante una situación así hemos tenido primero que comprenderla y ha habido unas semanas que no hemos contratado a nadie y la ciudad y nosotros lo hemos notado en nuestros compromisos. Nos ha impactado temporalmente. Hoy en día continuamos con lo que tenemos reflejado en nuestro convenio que son, fundamentalmente, para comenzar, contratos por razones de producción y obra y servicio. Todas las personas que están un año con el primer tipo de contrato por circunstancias de la producción y algunos meses con contrato por obra y servicio en algunos proyectos que tenemos, en menos de 24 meses están pasando a indefinidos.

P.- O sea, como antes.

R.- Como antes, pero ha habido un momento de transición que nos ha impactado para poder contratar. Ahora mismo sí es como antes, pero vigilantes ante la incertidumbre que este recurso nos ha creado. Las personas están diciendo ¿cuando llegue mi momento y si pasa algo más… ? La tranquilidad que tenemos es que estamos haciendo las cosas bien, respetando la ley y nuestros valores y los hechos nos avalan. Si preguntamos en Aranda cual es la fábrica referencia de empleo estable, de continuidad estoy convencido, sin hablar mal de mis vecinos a los que aprecio y respeto, de que dirían Michelin. El año pasado, desde que estoy yo aquí, han entrado más de cien personas a trabajar con nosotros y no nos faltan curriculum, en una ciudad pequeña de 30.000 personas, de gente que quiere trabajar en Michelin.

P.- ¿Hay necesidad de revujenecimiento de la plantilla? ¿Cómo se plantea la renovación de personal teniendo en cuenta que se requiere de un periodo de formación amplio?

R.- Planteas dos cuestiones muy importantes. Como se aborda el rejuvenecimiento de la plantilla, lo vamos a llamar relevo generacional, y como se ataca la cuestión de la formación del personal. En cuanto al relevo: nosotros anticipamos qué personas van a jubilarse, porque tenemos la suerte de que las personas se jubilan con nosotros y es emocionante escucharlos cómo hablan de Michelin, de su experiencia que ha transformado su vida, y lo planificamos porque otra de las vocaciones que tenemos es construir carrera dentro de Michelin. Buscamos un interno y se incorpora en el puesto. Si necesito una persona en mantenimiento y tengo a alguien en fabricación que se ha formado en mantenimiento y lleva con nosotros unos años puede ser una oportunidad para él. Va a suponer dos formaciones en vez de una pero la historia nos ha demostrado que es lo mejor porque se compensa en compromiso, en vocación de carrera. Ya no es sólo saber quién se va a jubilar sino establecer planes de sucesión. A cinco años o a siete años y ver esa promoción interna.

P.- Hay que estar muy pendiente, por tanto, de la plantilla.

R.- Hay que conocer las necesidades que tienen, cuales son sus necesidades, sus expectativas... Por eso tenemos el gestor de carrera, una persona que se dedica a gestionar la carrera del personal de fabricación, de los colaboradores y de dirección. Y lo que habías hablado de formación; para fabricar nuestros neumáticos no consiste en entrar hoy y empezar a fabricar mañana. Se empieza con una integración en la empresa, un conocimiento teórico del porqué hacemos lo que hacemos, porqué el neumático es así, darle sentido, conocerlo in situ y comenzar ese despegue en formación. Cuando no pone en riesgo la calidad de lo que hace y, sobre todo, cuando no se pone en riesgo a sí mismo, el monitor lo valida y sigue formándose durante más meses hasta que alcanza el nivel de prestaciones. Desde el primero momento es personal de la empresa con sus derechos recogidos y aplicados en convenio y su salario de referencia. Un ejemplo, las personas que entran con contrato de necesidades de producción, que es un contrato temporal, tienen un salario medio que es el doble del salario medio de contrato temporal en España.

P.- ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina a I+D? ¿Cuánto personal está dedicado a I+D?

R- Tenemos tres grandes polos de investigación, uno que está en Clermond Ferrand, otro que está en Estados Unidos y otro que está en Asia. Aparte existen centros de ensayo, por ejemplo en Almería, donde testamos nuestras cubiertas. Estamos hablando del 5% de nuestra plantilla. Tenemos más de 3.000 ingenieros dedicados a la investigación. Aquí en Aranda tenemos un equipo de una docena de ingenieros que reciben el neumático diseñado, pero antes de que empiece a rodar hay que fabricarlo, primero en crudo y luego hay que cocerlo, pero antes hay que componerlo como si fuera un puzzle porque un neumático lleva más de 20 o 25 piezas dentro y hay que saber en qué máquinas fabricarlas. Eso lo hace nuestro equipo de ingeniería-producto.

P.- ¿Son más importantes las innovaciones en el proceso de producción, las que se aplican al producto final o van de la mano?

R.- Van de la mano. Nosotros hablamos de la pareja proceso-producto. El cliente al final lo que compra es un neumático y tenemos que responder a sus expectativas. Para ello tenemos que contar con procesos de fabricación que incorporan innovaciones internas y algunos procesos de mercado. Tenemos un equipo de mil ingenieros para proceso a nivel mundial para poder definir las máquinas con las que fabricaremos nuestros artículos. Luego hay que montarlas. incluso tenemos apoyos con el equipo de oficina de estudios, nuestro o en la sede central, para las máquinas prototipo y todo el proceso de acompañamiento de primera puesta en marcha y la marcha corriente.

P.- ¿Hasta qué punto se puede robotizar la producción de neumáticos y cuál es el valor añadido que aporta el personal humano?

R.- Algunos trabajos están robotizados: paletizado, movimiento de producto, etcétera. Sin embargo el saber hacer de las personas es fundamental. Somos todavía una manufactura. En ese relevo generacional tenemos que saber transmitir los conocimientos, en cuanto a conocimientos y también compromiso. Es lo que avala la fábrica y la hace diferente.

P.- La incorporación de nuevas tecnologías, nuevos procesos de fabricación y materiales más avanzados ¿facilita o complica el control de calidad en la fábrica?

R.- Escribir Michelin en un neumático es escribir calidad, sea un neumático más sencillo o más avanzado. Para poder llegar ahí hay todo un proceso de industrialización, homologación, calificación de producto…, para que cuando le llegue a nuestro cliente tenga las señas de Michelin. Las nuevas tecnologías ayudan a hacer neumáticos mejores, de una manera más productiva y también de una manera en que la persona esté más satisfecha haciéndolos. Introducimos nuevas tecnologías para mejorar la calidad del producto pero también la seguridad de las personas que trabajan en la fábrica.

P.- La fábrica ¿está bien dimensionada? ¿Necesita crecer?

R.- Tiene una capacidad para 157.000 toneladas de producción terminada. El año pasado hicimos un récord de producción quedándonos por debajo de 150.000. Este año tenemos la ambición de hacer más de 150.000 toneladas. Vamos a superar el récord del año pasado. Nuestro primer objetivo es ir a buscar el límite de nuestra capacidad cada vez siendo mejores en el servicio al cliente, por lo que vamos a tener que ser más flexibles con todas las tecnologías de las que se habla, de tamaño de campaña, variedad dimensional… Ese crecimiento no viene porque de las referencias de neumático que tengo hago más sino porque estoy teniendo más diversidad. Eso es más complejo.

P.- ¿Cómo han evolucionado la logística de esta fábrica con estos incrementos de producción tras incorporar la tarea del almacén de Burgos?

R.- Cuando termina la fabricación se une con la logística, con un aspecto muy robotizado. El cierre del almacén de Burgos responde a una estrategia de servir mejor al cliente desde un único almacén centralizado en Illescas. Parte de aquellas personas trabajan con nosotros y les hemos dado misiones en el almacén o en otros puntos de la fábrica después de una formación. Nuestro almacén sirve a todos los almacenes del mundo. En vez de servir a Burgos, sirve a Illescas y además envía directamente a constructores. Nos tenemos que organizar para ese aumento de producción y de la diversidad y lo estamos haciendo muy bien.

P.- La huelga de estibadores ¿les afecta?

R.- Hasta ahora no ha sido causa para que no cumplamos ninguno de nuestros compromisos. Michelin se ha anticipado, pero nosotros somos alimentados por fábricas de Michelin de productos semiterminados. El caucho natural, el sintético, los aceites…, llegan a unas fábricas, en España en Valladolid y Vitoria, que reciben, fabrican y nos alimentan. Hasta ahora no hemos incumplido ningún compromiso de fabricación.