«La fusión con Titulados Mercantiles marcará 2017»

Con un 2016 marcado por la mejora de los sectores industrial y turístico, así como por un incremento del empleo, tal y como aseguraba el decano del Colegio Oficial de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, en el balance del año; el 2017 llega marcado por la fusión de la corporación con el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles.



Pregunta.- Hablando del colegio, en 2015 superó los 400 colegiados, su máximo histórico. ¿Cómo ha sido 2016?

Respuesta.- En estos momentos se tiene la sensación de que los colegios profesionales son arcaicos, antiguos y con un objetivo de lobby y no es así. Cumplimos una función social y pública y es que somos corporaciones de derecho público y lo que pretendemos es poner en valor el conocimiento, que el cliente sea capaz de saber que cuando contrata, es a un profesional cualificado ya que, hay que recordar que en nuestro ámbito no hay reserva de actividad, puede ejercer cualquiera. El colegio da seguridad al consumidor. Cabe recordar que nuestros colegiados están en un continuo proceso de reciclaje, ya que el colegio oferta formación a todos sus miembros para que se mantengan actualizados.



P.- ¿Sigue siendo la de economista una profesión demandada?

R.- Lo es porque es una profesión poliédrica, con muchas ramas de actuación, desde las finanzas, al ámbito fiscal, las auditorías, las intervenciones judiciales, etc.



P.- ¿Se ha marcado alguna meta el colegio para este 2017?

R.- Esperamos culminar el proceso de fusión con el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles, un proceso que ha sido muy largo. Actualmente estamos pendientes de que se tramite la ley autonómica de fusión para la creación del nuevo colegio, que esperamos culminar en primavera.



P.- ¿Qué implicará esta unión?

R.- Primero, finalizar un proceso que llevamos, a nivel nacional, muchos años detrás de él y, además, dar una cobertura institucional a dos profesiones que ‘han corrido parejas’ porque compartimos parte de las atribuciones profesionales y, por lo tanto, la formación, las inquietude y la interlocución con las Administraciones es semejante y lo lógico es unir fuerzas. Así, el colegio tendrá dos profesiones dentro de una única corporación.



P.- Antes de que acabara el 2016, el ministro De Guindos aseguraba que la economía española entraría con fuerza en 2017 y que la desaceleración sería menos dura de lo que comentaba la Comisión Europea. ¿Cuál es su percepción?

R.- Coincido plenamente con esa percepción, lo único que podría hacer disminuir de forma sustancial este crecimiento sería una falta de crecimiento en nuestro entorno ya que la relaciones comerciales fundamentalmente están dentro de la UE. No está prevista una caída en nuestro entorno y, a priori, no tenemos por qué pensar que vaya a caer la demanda interna, el consumo. Es más, el empleo ha arrojado en 2016 buenos datos y si sigue creciendo, por lo que mejorará el consumo.



P.- ¿Puede extrapolarse esa afirmación a la economía burgalesa?

R.- En el caso de Burgos hay dos escenarios que mejorarán esta expectativa, uno de ellos es la puesta en marcha de Campofrío porque este será el primer año de producción, lo que implica un crecimiento neto, y además hay unas cuantas empresas invirtiendo en sus instalaciones para mejorar la producción. Cabe recordar que el PIB de la industria en la provincia está cerca del 29,3%.



P.- En su balance anual aseguraba que el turismo es otro factor clave en el crecimiento de la economía burgalesa.

R.- Lleva siendo importante mucho tiempo, pero seguimos protagonizando récord tras récord en crecimiento en visitantes y en pernoctaciones y estamos participando del auge turístico de España, en una zona en la que no era fácil atraer, sobre todo, turismo extranjero.



P.- Además de una industria fuerte y un crecimiento continuado en el turismo ¿A qué más factores corresponden los datos de su balance de 2016?

R.- A la demanda interna, a que el comportamiento del sector exterior en la provincia ha sido muy bueno y es que seguimos teniendo más exportaciones que importaciones.



P.- Hablaba antes de la mejoría del empleo en 2016, ¿seguirá ese mismo camino el 2017?

R.- Las empresas tienen un elemento fundamental que es el valor humano. Por lo tanto, el hecho de que se cree empleo y ese empleo trascienda el mero efecto económico y tenga un efecto social, de crecimiento y desarrollo, crea uno de los pilares fundamentales de cualquier economía.



P.- Sin embargo, los sindicatos hacen hincapié en que este empleo es precario y temporal.

R.- A todos nos gustaría que el empleo fuese el ideal, pero el ideal no existe y ahora mismo, lo importante es ir mejorando. A medida que la economía mejore, también lo hará el empleo y su calidad. Es cuestión de evolución, no podemos pensar en un proceso que no sea evolutivo y, sin duda, es mejor generar empleo que destruirlo. El proceso se revela como positivo.