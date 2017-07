«La jota no me hace tilín, prefiero el movimiento sensual de la bachata»

Pregunta- ¿Cuándo fue la última vez que dijo ‘Espejito, espejito, quién es el más guapo’?

Respuesta- (Ríe). Esa frase, nunca, pero cuando me miro en el espejo a uno le gusta verse bien y también es importante decírnoslo.

P.- ¿Qué consiguió por su cara bonita?

R.- No basta solo con una cara bonita, hay que tener ángel. Todo influye en la sociedad, pero creo que lo que he ido construyendo ha sido gracias a eso. Al final es más como somos, si tienes una cara bonita y no hay más por dentro, no haces nada.

P.- El piropo que le levanta un sonrisa...

R.- Me hace gracia cuando me llaman de forma cariñosa ‘rubito’.

P.- Y se pone rojo como un tomate cuando escucha...

R.- No soy creído y cuando me dicen cosas bonitas me pongo nerviosillo.

P.- ¿El guapo oficial de Burgos es de lanzar piropos?

R.- Sí, es agradable. A todos nos gusta escucharlos.

P.- ¿Liga más Míster Burgos, el monitor de Pilates o el músico de una orquesta?

R.- ¡Ostras! Como Míster Burgos, al final, es una ciudad pequeña y quieras que no estás de fiesta y ves a grupos que de reojillo te miran y comentan, pero sobre todo ligo con la orquesta. Mi padre se asusta.

P.- Y eso que el teclista pasa más desapercibido...

R.- Pero también bailo y ahora estoy empezando a cantar y cada día me gusta más.

P.- ¿Qué paso doble le llevó a su meta?

R.- Cuando más quieto estás, que te pones a pensar por dónde quieres encaminarte, por dónde darás los próximos pasos, es cuando más avanzas.

P.- ¿Cuándo se tuvo que ir con la música a otra parte?

R.- Cuando estábamos en un festival, en el Arenal Sound, que cayó una tromba de agua, se inundó el cámping y nos tuvimos que ir de allí. No vimos ni un concierto. Pero nos fuimos a Benicassim. Queríamos pasarlo bien y al final lo conseguimos.

P.- ¿Cuándo le regateó el reguetón?

R.- (Ríe). Seguramente de fiesta y más de una noche.

P.- ¿Qué le ha hecho la jota para que la cambie por la bachata?

R.- La jota no me hace mucho tilín, prefiero el movimiento sensual de la bachata. También la música me gusta más. Tiene todas las de perder.

P.- ¿De pueblo en pueblo tocando qué aprende?

R.- Aprendes a coger seguridad, a no tener vergüenza, mejoras como músico, cantante, bailarín... Aprendes a socializar con la gente, con los de abajo del escenario y con los del grupo, con los que te tiras un tiempo largo y ya es como una familia.

P.- ¿Qué día pensó ‘hoy puede ser mi gran noche’?

R.- Cada Nochevieja. Vas con un plus de motivación, sobre todo la de los 18 años, que fue mi primer cotillón, iba con la idea de que sería mi gran noche, y lo fue.

P.- ¿Qué tecla tocó y se equivocó?

R.- Todos nos equivocamos, pero yo no soy de los que hacen una cosa y luego le dan mil vueltas a la cabeza, no me vuelvo loco, si te equivocas, ya está. No tengo esa tecla del arrepentimiento, aunque sí soy un desastre con la puntualidad, esa es una tecla que tengo que afinar mejor.

P.- ¿Qué canción se le resiste en escena?

R.- Hay un mix de Italia que dura siete minutos y me muero cada vez que lo tocamos. ¡Es un coñazo! No sé ni quiénes son los artistas.

P.- Y fuera de ella...

R.- Se me resiste madrugar.



P.- ¿Cuáles son los pilares de un monitor de Pilates?

R.- Para mí lo más importante en un trabajo en el que estás con personas es empatizar. Si tú tienes empatía con los alumnos está el 90% hecho.

P.- ¿Qué tiene en contra de los rebajes de los pasos de cebra para esquivarlos?

R.- (Ríe). Soy un poco maniático con chorradas. Desde pequeño, cuando hay baldosas con círculos y cuadrados, siempre voy pisando los círculos, no sé por qué, y en los pasos de cebra siempre piso lo blanco, si no pillo un poco de blanco no me quedo tranquilo (ríe).

P.- ¿Cuál es la receta para no ser un joven nini?

R.- No entiendo a la gente que no hace nada. Mi satisfacción es hacer cosas y una vez que te has parado tener la conciencia tranquila. Se trata de vivir la vida. La gente que es nini es porque no ha empezado a hacer cosas, si se arranca, no para.

P.- Y Jorge Saiz ni... y ni...

R.- Ni sé decir que no, aunque voy mejorando, ni cumplo siempre cuando me comprometo a hacer algo porque tengo muchas cosas y me fastidia.

P.- Si su vida fuera un videojuego sería...

R.- Es difícil... Me gusta mucho El señor de los anillos, el de la Play 2, aunque no refleja para nada mi vida. Cada juego es su propio mundo.

P.- Si fuera una canción...

R.- Ahí lo tengo claro: Wonderwall, de Oasis.

P.- ¿Y un ejercicio de Pilates?

R.- La plancha porque me parece que es dura de hacer pero luego tiene mucha recompensa, como la vida.

P.- ¿Con qué sueña Míster Burgos 2017?

R.- Mis sueños se resumen en uno: ser feliz.