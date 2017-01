«La odontología low cost es al final mucho menos económica»

Después de varios años como presidente del Colegio Oficial de Odontólogos de Burgos, Alfredo Aragüés destaca que una de las mayores preocupaciones del sector sigue siendo la publicidad engañosa sanitaria que se está llevando a cabo por distintas clínicas dentales. Asimismo, el aumento del número de licenciados es cada vez mayor, abaratándose los precios al haber más demanda que oferta.



Pregunta.- En el tiempo que lleva como presidente, ¿como ha visto el sector?

Respuesta.- Una de las cosas que más nos preocupa es la publicidad sanitaria engañosa. El ciudadano se encuentra con precios muy diferentes por el mismo tratamiento y no les hablan de la letra pequeña. Estamos negociando con la Junta para que esa publicidad sanitaria tenga un control, tenga un visado. También ahora hay muchísimos dentistas, salen de las universidades demasiados, y cada vez hay más clínicas dentales. Lo que pedimos es que haya ‘numerus clausus’, porque al final el problema es que hay más demanda que oferta, con lo cual los precios bajan.



P.- ¿Y esto a qué conlleva?

R.- A que haya muchas clínicas pero de particulares que las montan como negocio y la gestionan como una empresa, no como un centro sanitario, en la que interesa más la facturación que el bienestar del paciente. Por otra parte a los dentistas no se les contrata, se les tiene como falsos autónomos. Además, los sueldos que se pagan son comisiones, o un fijo y una variable y eso implica que hay que trabajar mas rápido de la cuenta con unos resultados no tan buenos.



P.- ¿Tienen en marcha algún proyecto nuevo?

R.- Ahora mismo nos hemos volcado en odontología social o solidaria. En Burgos se prevé abrir una clínica de estas características a corto plazo, en menos de un año. Iría destinado a gente sin recursos, y en la que trabajarían dentistas voluntarios. Se hará a través del colegio y de una fundación de odontología. Todo lo que podamos se hará con fondos propios. Algunas ayudas serán concedidas por sociedades científicas.

También estamos intentando que el colectivo esté unido. Queremos hacer más formación para que entre nosotros estemos mas preparados y ser mas competitivos, porque como dentistas somos tradicionalmente más sanitarios que empresarios.



P.- ¿Los burgaleses se preocupan por la salud bucodental?

R.- Si que se cuidan la boca, aunque menos de lo que debieran. La gente ha dejado de venir y de prevenir durante la crisis y eso ha provocado que los pequeños problemas se han convertido en tratamientos más complejos. Y lo que hemos ido ahorrando en un tiempo se hace mas costoso y con problemas mas grandes. Es infinitamente más barato prevenir que tratar.



P.- ¿Por qué hay tanta diferencia en el precio de los tratamientos?

R.- Se tiende a reducir gastos en materiales, que a veces no son tan adecuados, con calidades inferiores. Y en las clínicas low cost a veces no venden un tratamiento a bajo precio, sino que es de inferior calidad. Y eso a la larga se nota. Lo que decimos es que no te dejes atrapar por un producto gancho porque luego hay que ver el total del tratamiento y qué incluye. La odontología ‘low cost’ es al final mucho menos económica por este motivo. Mi recomendación es tener un precio cerrado desde el principio.



P.- ¿Cómo ve el futuro de la profesión?

R.- Mientras siga habiendo facultades que sacan un numero desmesurado de dentistas la atención, lejos de mejorar, va a empeorar.

Desde el colegio también se alerta de que se están haciendo sobretratamientos, es decir, se está presupuestando mucho mas de lo que se necesita hacer.