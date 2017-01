El Colegio de Procuradores quiere estar más cerca del ciudadano, que la sociedad conozca su labor, ya que son profesionales de «una gran ayuda para el ciudadano», explica el decano del Colegio, Elías Gutiérrez. Para avanzar en este acercamiento, elConsejo General de Procuradores de España (CGPE) ha creado la Comisión de Comunicación y Marketing, un órgano del que forma parte Gutiérrez, quien cuando accedió con su equipo al cargo el pasado año se marcó este acercamiento a la ciudadanía como uno de los principales retos.



El decano de los procuradores recuerda que cuando un ciudadano tiene un problema de carácter jurídico«la primera visita que debería realizar es a un procurador, ya que es el profesional que abarca todas las ramas delDerecho y conoce qué letrados son especialistas en la materia que le preocupa». El procurador, añade, «dota de agilidad al procedimiento». Para explicar la importancia del papel de los procuradores, Elías Gutiérrez pone un ejemplo muy gráfico:«Nadie se plantearía ir a una operación en la que intervienen varios médicos y se dejaría operar por el anestesista o anestesiar por el cirujano».



A ello hay que añadir que los procuradores van a tener más presencia en el ámbito de la ejecución.«El ciudadano no necesita solamente una sentencia que le satisfaga a nivel moral, un papel en forma de sentencia que diga que tiene razón, sino que nosotros queremos que efectivamente se vean sus pretensiones», explica. Es decir, que «si alguien tiene que recibir 10.000 euros, está bien que le den la razón, pero está claro que necesita que se los den y ahí jugamos un papel fundamental».



Otro de los principales retos que se marcan los procuradores es continuar como la punta de lanza del avance tecnológico.No en vano siempre han sido los primeros profesionales del ámbito judicial en sumarse a los procesos de modernización de la Justicia.



Un claro ejemplo de este avance es el Portal de Subastas, una herramienta que ya está en marcha en la página web del CGPE, www.cgpe.es.Es un portal de subastas que «mejora el portal de subastas del Ministerio de Justicia». Esta herramienta permite la posibilidad de ventas directas de bienes que provienen de una disputa, por ejemplo, en caso de divorcio».El portal de Justicia tiene diversas deficiencias que se solventan en el que han puesto en funcionamiento los procuradores. A parte de que el horario es más flexible que en el portal del Ministerio, una de las ventajas que ofrece el Portal de Subastas de los procuradores es que «se puede ver la foto o el vídeo del bien que se va a subastar, se pueden concertar visitas para verlo».



Este tipo de información de los bienes facilita que las personas que quieren pujar por ese bien tienen «una información directa de la situación en la que se encuentra». El Portal de Subastas de los procuradores ofrece más ventajas, como participar en la adquisición de bienes muebles. «Los bienes que se están subastando en los juzgados son, en un 99%, bienes inmuebles. El sistema no permite ser muy efectista en cuanto a los bienes muebles. Con el servicio de subasta de procuradores se va a a permitir la realización de esos bienes muebles», explica Gutiérrez. A este servicio, añade el decano de los procuradores, se unirá próximamente «el servicio de depósitos, por el que el Consejo General de los Procuradores se va a dotar de una serie de naves para desde ahí concentrar esos bienes muebles que, por sí solos pueden no tener mucho valor pero que en una subasta pueden realizarse de manera eficiente». Este mecanismo se completa con «un sistema de transporte de esos bienes que, en el momento que el procurador realiza la remoción, se deposita en una nave con bienes similares a los que estás llevando».Experiencia en la que, recuerda, ha sido pionero el Consejo Gallego de los Procuradores, «con una eficacia muy alta en la realización de bienes procedentes del narcotráfico».



Otro proyecto que ya está funcionando como experiencia piloto es Certificación Procuradores, la plataforma de certificación de envíos del Consejo General de Procuradores de España que ya funciona desde el pasado 16 de enero. «Desde que se tomó la decisión política y jurídica de que el procurador dejara de ejercer solamente en su partido judicial y pudiera ejercer en todo el territorio, el procurador, encargado de realizar las notificaciones a clientes y a los letrados, se ha perdido la cercanía porque lo haces con personas que, en muchos casos no conoces personalmente», reflexiona Gutiérrez. De esta forma, se ha llegado a la conclusión de que «tenemos que tener una mayor seguridad en las comunicaciones».Esta plataforma sustituye y supera a herramientas como el burofax y en ella «se certifica no solamente el correo electrónico sino el contenido y la recepción por su contenido y su destinatario». En definitiva, «es una garantía para el profesional y para el ciudadano». El sistema tiene otra garantía añadida, «los mensajes enviados se guardan durante seis años». Toda una serie de avances y mejoras en el ejercicio de la profesión que resume Gutiérrez:«Vamos a modernizar la procura».