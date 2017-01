«La receta electrónica es un avance que debe ser común en todo el país»

Tomás Fisac es, además del responsable del Colegio Oficial de Veterinarios, toda una institución en Burgos donde su apellido se vincula desde hace décadas al mundo de la veterinaria, gracias a una familia de amantes de los animales que hacen de él, hermano, tío, hijo, nieto y biznieto de veterinarios.



Pregunta.– Inútil es preguntarle si lo de la medicina animal es algo que se hereda al ver su árbol genealógico...

Respuesta.– Yo lo tenía bien claro desde pequeño. Pero creo que es más la bata blanca, pues entre mis hijos no hay veterinarios pero sí médicos de diversas especialidades.



P.– Respeto por la bata blanca que los veterinarios comienzan a tener también, siendo uno de esos profesionales a los que la sociedad comienza a poner en su sitio.

R.– Sí, pero creo que si bien la mentalidad de la sociedad comienza a cambiar un poco, y ya nos ve como algo más que el médico de las vacas de las granjas o el que vacuna a mi perro, también es verdad que nosotros no hemos sabido vender nuestra labor. Y eso que es casi omnipresente en el 90% de los ámbitos sociales al trabajar en el campo, en el cuidado de las mascotas....

Pero también en la industria farmacéutica, alimentaria..., lo que hace por ejemplo que la identificación con chips sea una mínima parte de nuestra labor, unida a su vez a la necesidad de una tenencia de mascotas responsable por parte del ciudadano.



P.– Así como en entidades públicas.

R.– Sí, pero menos. Cuando yo me colegié en 1979 éramos unos 180 colegiados y de ellos 120 eran funcionarios. Hoy no, hoy no llegan al 30% de nosotros, son una parte importante, pero también los más de 100 que están vinculados a pequeñas clínicas.



P.– ¿Y de las administraciones?

R.– También, claro pero es evidente que los recursos para este cuidado, vengan de las asociaciones protectoras o de las instituciones, van a ser siempre insuficientes. Pero lo que sí es necesario que a estas campañas de cuidado e identificación, pueda sumarse una de control de natalidad y esterilización, así como labor informativa y formativa.



P.– Formación en la que desde el Colegio inciden continuamente.

R.– Sí claro. De hecho, una de las primeras citas de este año será una jornada en la tarde del 11 de febrero sobre Endocrinología. Seguimos así con nuestro interés en acercarnos a todos los campos que podamos, no debe olvidarse que un veterinario hace intervenciones de oftalmología, de corazón, análisis de sangre, reparan roturas de huesos, exploran pulmones,... por lo que no viene mal reciclar y profundizar.



P.– Formación que se suma a la atención al ciudadano.

R.– Por supuesto. De hecho nuestra sede no sólo está para actos oficiales o charlas con nuestros asociados. El pasado año coincidiendo con nuestro patrón, San Francisco de Sales el 19 de octubre, inauguráramos las mejoras hechas, unas de cara a la comodidad del profesional que acude a nuestros cursos -como la mejora del wifi o del mobiliario de las salas y despachos-, y otras hacia el ciudadano.



P.– Cambios que no sólo se dan en la mentalidad de la sociedad sino en su propio trabajo, de lo que da fe la receta electrónica.

R.– Efectivamente. Además los veterinarios de Burgos fuimos pioneros en emitirla, siguiendo el camino abierto por el Consejo Nacional de Veterinarios, el cual creó ‘Precrivet’, una aplicación de ámbito nacional a utilizar a la hora de emplear la receta electrónica entre nuestros profesionales, con el que nuestros asociados pueden recetar en Burgos pero también en La Rioja o Asturias. Aplicación por la que yo he sido partidario porque además nace del consenso de los profesionales veterinarios.



P.– Receta que algunos vinculan a un excesivo uso de medicamentos en animales y con ello a una mayor resistencia de bacterias...

R.– Afirmación que no comparto y explico. Probablemente España sea un país que consume muchos medicamentos de forma general, en comparación con las cifras de otros países. Realidad comprobada por expertos, que hace que el uso de medicamentos al tratar a los animales -algunos de ellos destinados posteriormente al consumo humano-, no pueda considerarse una razón de peso en la resistencia de la bacteria humana, no es el consumo veterinario el que la está provocando.

En cuanto al cuidado de los animales, sí es verdad que puede haber un uso elevado de medicamentos en proporción con otros países. Abogamos por que se busque la forma de que éste pueda reducirse. Pero a la vez aseguramos que los controles que se hacen de los productos que derivan de estos animales, como puede ser leche y carne, no hay resto de éstos. El aumento de dicha resistencia, añade, no es por ello consecuencia de este uso de medicamento en el cuidado animal sino que -insisto-, debería valorarse como una de las principales razones, el creciente autoconsumo que hay entre los humanos. Si bien ha podido darse en algún momento muy puntual derivado sobre todo de la producción intensiva existente en el sistema de consumo actual -en el que cientos de ejemplares ovinos, caprinos, aviares conviven cada día y es necesario ese uso del antibiótico-, de forma habitual no hay residuos de estos productos.