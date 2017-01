«La sanidad no es un gasto, sino una necesidad y hay que verla como inversión»

Con un siglo de trayectoria, el Colegio Oficial de Médicos de Burgos (Combu), según su actual presidente Joaquín Fernández, ha llevado una evolución pareja a la de la sociedad, destacando que los progresos hacia una sanidad pública han sido gracias, en gran parte, a la profesión médica. En esto dos años que lleva a la cabeza del colectivo, tanto él como la junta directiva se han centrado en llevar a cabo propuestas a medio plazo, como es una mayor oferta formativa para el sector, el desarrollo post profesional de los jubilados, porque «no queremos que se retiren del todo», y actuando como interlocutores con las instituciones. Una época a la que califica como «complicada», con tantos recortes sufridos, «siendo la profesión médica y los sanitarios los más perjudicados».



Pregunta- ¿Qué han supuesto estos cien años de Combu?

Respuesta- La importancia y trascendencia de la salud de la población se ve representada en los profesionales como garante de la misma. En los progresos a favor de una sanidad pública, que ha tenido un reconocimiento a nivel mundial, tienen la culpa, en gran parte, no toda, la profesión médica.También es cierto que antes se ejercía una medicina más basada en el consejo, en la historia clínica y en sexto sentido del médico que en la instrumentalización y en las nuevas tecnologías, que yo creo que ahora incluso a veces se abusa en exceso por la presión que hay de realizar pruebas.



P.- ¿Y los últimos dos años como presidente?

R.- La gestión no es mía sino de toda la junta directiva. Es un grupo de gente que conoce la sanidad, que ha tenido responsabilidades en varios campos y la implicación de todos es muy alta, ya no solo en el compromiso con la sanidad publica para garantizar la asistencia de los pacientes, sino a nivel de la profesión para dar una formación mayor, una comisión deontológica que resuelva los posibles litigios y el desarrollo post profesional de los jubilados. No queremos que se retiren del todo, porque el medico sigue siéndolo hasta que se muere.



P.- Y en ese sentido, ¿qué hay planteado?

R.- Aparte de los cursos de actualización que se les da a ellos, de cara a la población llevamos un par de años organizando charlas que las imparten los propios jubilados.



P.- ¿Qué propuestas se han hecho ya realidad ?

R.- En el decálogo que teníamos cuando empezamos la legislatura llevábamos propuestas más a medio plazo para ir desarrollando el tema de la formación, de los jubilados y el actuar como interlocutores con las instituciones. Es una época un poco complicada de crisis, con bastantes recortes, y la profesión médica y los sanitarios ha sido una de las más perjudicadas.



P.- ¿Y como ve la situación política en la actualidad?

R.- La vemos todos un poco deteriorada. Se habla de que el sistema sanitario no es sostenible. Y solo es alcanzable con la implicación y el compromiso de los propios profesionales en la gestión. Además, la sanidad no es un gasto, sino una necesidad y la inversión en ella tiene que ser equitativa en función de esas necesidades. Se ha intentado reducir el presupuesto recortando en el gasto de los profesionales, dando trabajos más precarios y no cubriendo las jubilaciones. Sin embargo el gasto farmacéutico se ha disparado. No tiene mucho sentido.



P.- ¿Y qué debería ocurrir ?

R.- Dentro de toda esta situación la realidad tira para adelante. Estaría bien que las autoridades sanitarias compartiesen esa gestión con los profesionales para tomar medidas, pero también que éstos últimos se implicasen en la gestión. Digamos que es necesario hacer más clínicos a los gestores y más gestores a los clínicos.

Por otra parte hay que reforzar un poco los lazos de unión de los médicos de los centros de salud con los de los hospitales. Ahora mismo no existe una continuidad asistencial. Tiene que haber fórmulas que compatibilicen, que hagan un seguimiento del paciente dentro de todo el proceso de su enfermedad.