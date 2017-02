Lacalle asegura que habrá Presupuesto y demanda a Ciudadanos que «rectifique»

«Burgos va a contar mañana con unos nuevos presupuestos». Así lo aseguró ayer el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, sin dar margen a una posibilidad que indique lo contrario, aún cuando el concejal no adscrito, Fernando Gómez, no ha anunciado cuál será su decisión de voto en el Pleno municipal. En este sentido, el primer edil hizo hincapié en que «los dos grandes partidos no firman un acuerdo para que no se lleve a cabo».

Cabe recordar que de cara al próximo Pleno, todos los concejales y grupos de la Corporación municipal han dado a conocer su intención de voto en cuanto a la aprobación del Presupuesto, a excepción de Gómez. De esta forma, tanto C’s como Imagina han avanzado su voto en contra, mientras que en el sí se posicionará el PP y se abstendrán los socialista y Álvarez de Eulate. El único interrogante hasta ahora reside en el voto de Gómez. De esta forma, en caso de que el concejal no adscrito vote a favor o se abstenga, los presupuestos saldrían adelante, mientras que si el voto es negativo, el presupuesto para 2017 se quedaría en la mesa.

Este presupuesto, que superará los 200 millones de euros, «es posible gracias a mucho diálogo y mucho trabajo», comentó el primer edil, quien agradeció al «PSOE y a los concejales no adscritos, Silvia Álvarez de Eulate y Fernando Gómez, por sus aportaciones con independencia de su posición final».

Por otra parte, se mostraba atónito ante «la sorpresiva postura» de los concejales de C’s, quienes el miércoles votaban en contra del documento en la comisión de Hacienda. El Presupuesto de 2017 «incluye las proposiciones económicas hechas por los concejales de Ciudadanos, recogidas en el acuerdo firmado entre ambos grupos para evitar la moción de censura», comentó el alcalde, por lo que «con este posicionamiento, tendrán difícil explicar por qué votan en contra de sus propias propuestas».

Lacalle pidió a Ciudadanos que sean «coherentes» y «no voten en contra de lo que han firmado», que «si no quieren votar a favor, al menos que no lo hagan en contra» y recordaba que a este acuerdo suscrito el pasado 5 de enero, «hay que sumar dos reuniones más entre ambas formaciones que tuvieron lugar los días 16 y 26 de enero» para abordar cuestiones del Presupuesto.

En este sentido, la portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, explicaba el miércoles que «en esta reunión quedamos en que el alcalde nos enviaría más datos, cosa que hasta este martes no ha sucedido». Consideraba que su grupo político tiene «razones suficientes» para mantener un voto en contra del presupuesto para 2017 al entender que «existen asuntos del acuerdo de 2016 que debían verse reflejados en el proyecto de este año y no lo están». Precisamente a tenor de estas declaraciones, Lacalle contestaba que «no es momento de hablar de la ‘época del Cuaternario’ sino de lo que se ha firmado y lo que hay sobre la mesa», aunque aclaró que «hay partidas del anterior acuerdo que ya tenían reflejo en el documento de presupuestos presentado el 2 de noviembre».

En contra del Presupuesto de 2017 también votará el grupo municipal de Imagina, de quienes el alcalde aseguraba que «se han convertido en los reyes del ‘no’», algo que «no es positivo par la ciudad».

No al ‘sí bwana’

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Imagina Burgos aseguraba que «tanto para el PP como para el PSOE, instaurados aún en la lógica del bipartidismo, una propuesta que trata de cambiar las políticas y reorientarlas hacia la mayoría social les chirría y no la quieren aplicar».

En este aspecto, aseguraba que las propociones hechas en el año 2016 «no fueron admitidas porque no entraban en la lógica del PP» y se preguntaba «qué iba a cambiar en el caso de 2017».

En el camino de hacer una «oposición constructiva, a veces tenemos que decir que no, y en esa situación estamos». Para Salinero, «no es lógico hacer como otras formaciones de la oposición que a todo le dicen al Partido Popular ‘sí, bwana’, nosotros hemos venido a mejorar la vida de los burgaleses».

De la Rosa asegura que su grupo «no pasará de la abstención»

El PSOE, en voz de su portavoz Daniel de la Rosa, volvió a dejar ayer clara su postura ante los presupuestos, la abstención. Y será así voten lo que voten el resto de ediles de la Corporación municipal, incluso si el concejal no adscrito, Fernando Gómez, lo hiciera en contra del documento. «Ya hemos hecho bastante, no podemos hacer más, no se nos puede exigir más», aseguró el portavoz socialista, quien aseveró que si el Pleno no consigue sacar adelante el Presupuesto de 2017 «el responsable será el equipo de Gobierno», a quien acusó de «falta de responsabilidad» y de «ser incapaz de unir sensibilidades por conseguir sacar el Presupuesto».

En cualquier caso, el concejal socialista aseguró que «el PSOE es el único grupo determinante en el Ayuntamiento de Burgos». Descartaba así a Ciudadanos, porque «sólo son tres» y a Imagina «porque seguirán votando que ‘no’ siempre y cuando Lacalle siga como alcalde».

En este sentido, De la Rosa comentó que en lugar de haber mostrado una postura clara con los presupuestos, podían haber «jugado al despiste y a la falta de transparencia como está haciendo Gómez», pero «el equipo de Gobierno firmó las 21 cláusulas que presentamos para favorecer la aprobación del presupuesto y por eso nos abstenemos, no queremos jugar a la política ni a desvelar cartas».

La decisión de la abstención de los socialistas es una «cuestión política, no vamos a votar en contra de un presupuesto que prácticamente es nuestro», pero tampoco a favor, por «una cuestión política y es que el documento no es ‘inicialmente’ el nuestro».

Recordaba el concejal que «de los 23,7 millones de euros recogidos en el capítulo de inversiones reales del Presupuesto, 9,15 millones son inversiones que los barrios nos han trasladado y nosotros hemos sido capaces de vincular al documento». Además, «tenemos firmado con el alcalde que del remanente, que aún no conocemos, nosotros decidiremos a qué destinar 6,65 millones de euros», comentó y añadió, además, que «en dos años hemos logrado incrementar en 1,5 millones el presupuesto destinado a Servicios Sociales».