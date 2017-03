Lacalle confirma que no habrá vuelos comerciales antes de 2018

El aeropuerto de Villafría seguirá, un año más, sin una campaña de vuelos regulares, al menos por el momento, y es que, tal y como aseguró ayer el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, el objetivo principal del Ayuntamiento de Burgos pasa por «desarrollar una acción que otorgue estabilidad al aeropuerto durante todo el año y no solo que se dedique a operativas de verano», pero eso sí, de cara al año 2018.

El primer edil confirmó no tener constancia de que se estén realizando «gestiones referidas al aeropuerto» y añadió que el aeropuerto «no es una prioridad municipal porque es una instalación del ministerio de Fomento, aunque, sin duda, es bueno que los que lo tenemos cerca podamos hacer alguna gestión».

Así las cosas, la idea inicial es «intentar sacar una convocatoria antes de las fiestas de San Pedro y San Pablo para contar con vuelos en 2018, lo ideal sería desarrollar unas líneas regulares pero no con infinitas frecuencias porque no es competitivo». A este respeto, el portavoz socialista Daniel de la Rosa señalaba el miércoles que esperaba que «el concurso estuviera adjudicado antes de las fiestas». El alcalde añadía que «de nada sirve sacar una convocatoria antes si no sabemos de alguna empresa que, con unas determinadas condiciones, estaría dispuesta a volar y lo que no vamos a hacer es perder el tiempo».

Para dotar de estabilidad a la instalación, cree que es imprescindible la conexión «con un aeropuerto internacional como el de Barcelona», pero para desarrollarlo «es necesaria una gran inversión». En este sentido, criticó que «los socialistas y algunos miembros de C’s apostaran inicialmente por establecer vuelos con las oportunas negociaciones sin poner ni un solo euro, aunque finalmente dieron un giro de 180 grados en su planteamiento».

La oferta de vuelos «debe incentivarse económicamente» porque «por propio negocio, inicialmente, no hay ninguna compañía que opere desde el aeropuerto de Burgos». Aunque «hay que realizar un esfuerzo económico importante», hay que «ser conscientes de hasta dónde podemos llegar porque el dinero hay que priorizarlo y una inversión como esta no debe ir en detrimento de otras cosas que sean más necesarias para los burgaleses».

Recordaba que, a pesar de que «siempre nos quedamos con las malas experiencias, también ha habido operaciones muy importantes, que han movido en un verano más de 8.000 personas».

Verano sin vuelos

Aunque con este planteamiento de actuación resulta imposible que haya vuelos durante el periodo estival, el alcalde recordó que «nunca ha habido previsión de que hubiera vuelos este verano, lo que se ha hecho en el último trimestre ha sido dotar económicamente y priorizar que haya una línea regular con varias frecuencias».

Considera que habría sido positivo para la capital burgalesa «haber colaborado económicamente con algún vuelo que hubiera operado durante las vacaciones de Semana Santa» pero «nos hemos encontrado con el ‘no’ del PSOE y de C’s y, por supuesto, de Imagina».