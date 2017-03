Lacalle da por cumplidos 10 de los 19 acuerdos con Ciudadanos

El alcalde, Javier Lacalle, ha sido el primero en dar cuenta del primer balance trimestral del acuerdo firmado el 5 de enero entre el PP y Ciudadanos, que sirvió para zanjar la negociación de una moción de censura entre la formación naranja, el PSOE e Imagina Burgos. «El grado de cumplimiento de los 19 puntos del acuerdo es alto, no, altísimo», afirmó con rotundidad el primer edil, que asegura que hay 10 actuaciones en marcha y cuatro más iniciadas.

La otra parte firmante de este acuerdo, la de Ciudadanos, se toma este balance con más prudencia. Así, Gloria Bañeres, portavoz del grupo municipal, aseguraba que recibió en la mañana de ayer el dosier del PP que ya ha sido enviado a la delegación del partido en Valladolid. Por su parte, los tres concejales de la formación han puesto también por escrito su visión sobre el grado de cumplimiento de este acuerdo y también lo han remitido, hace unos días, a los responsables regionales de su partido. Ahora con ambas versiones sobre la mesa, los tres concejales y los dirigentes de C’s en Castilla y León se reunirán para analizar los dos textos y, tras esas reuniones, «se hará una valoración».

«Por ahora, nos han pedido que seamos cautos y, de hecho, todavía no he leído lo que han mandado desde el Partido Popular», señaló. Bañeres añadió que el grupo municipal va a participar en las reuniones ya que «somos nosotros los conocedores de cómo están las cosas y sacaremos las conclusiones». Para la edil, el asunto más importante del acuerdo desde el punto de vista de Ciudadanos era lo relacionado con los consorcios «por el endeudamiento tan importante para el Ayuntamiento». Como aseguró, es cierto que se ha constituido la comisión de investigación, pero añadió que no estaba contenta con la limitación de tiempo que se han dado para completar la investigación, cuatro meses, «será muy difícil llevarlo a cabo». Añadió que sobre la convocatoria de las mesas de trabajo con la participación de todos los grupos políticos para tratar de revertir la carga del consorcio del desvío, «no se ha hecho nada todavía». Y en relación con el consorcio de Villalonquéjar, cree que el PP llama mesa de trabajo a la comisión negociadora de la deuda «y yo no lo valoro así». En su opinión, no se han buscado alternativas a la reestructuración y «ahora ya estamos con la Espada de Damocles como siempre y otras se han perdido, aunque igual queda margen para revertirlas».

Por su parte el alcalde, sobre el asunto concreto de los consorcios, aseguraba ayer que en estos meses, desde enero hasta ahora, se han estudiado las posibilidades con respecto a la deuda de Villalonquéjar. «Si después de analizado y estudiado no se ha encontrado otra solución el acuerdo indica que se respaldará la reestructuración y esto ya se ha empezado a hacer con la abstención que Ciudadanos dio en el consejo rector de este miércoles», manifestó.

El texto concreto del acuerdo refleja lo siguiente: «Se trabajará por evitar otra reestructuración de la deuda del consorcio para la gestión del polígono de Villalonquéjar, o de ser inevitable, reducir la carga económica derivada de la misma, para lo que se contará con la Secretaría general y la Intervención General municipal, a través de informes jurídicos y técnicos escritos», añade.

Precisamente, este punto es el que ha levantado mayor controversia para el grupo municipal socialista que ha asegurado que solo se encontrará con el PP en el camino de la reestructuración de la deuda. El concejal Antonio Fernández Santos ha reclamado ya en varias ocasiones al alcalde un reconocimiento público de que ese punto era inviable y de que la única solución era un acuerdo para refinanciar la deuda.

Preguntado ayer el alcalde si podía compatibilizar este punto del acuerdo con Ciudadanos y a la vez con el PSOE, Lacalle insistió en que se han estudiado las posibilidades «y cómo preveíamos no hay otra solución que la reestructuración». Añadió: «lo he dicho en el Pleno y por activa y por pasiva el acuerdo dice que se intentará, se ha estudiado y no se ha encontrado otra solución».

CARTA A COSPEDAL SOBRE LOS MANDATOS DE LOS ALCALDES

Entre las medidas que el alcalde da por cumplidas, además de las relacionadas con los consorcios recalcó que se ha aprobado en Pleno la creación de una nueva comisión municipal para vigilar el cumplimiento de los contratos públicos y otras tantas incluidas en el presupuesto como el plan de apoyo al comercio de proximidad, la mejora de los mercados de abastos y las acciones de apoyo al emprendimiento, estas últimas con partidas en el presupuesto que suma 310.468 euros.

De cara al próximo trimestre, Lacalle no establece una prioridad de cuáles serán los acuerdos prioritarios a poner en marcha y aseguró que dependerá de la acción de Gobierno.

El PP da por cumplido también el punto en el que se asumía el compromiso de propiciar en el seno de las formaciones políticas la limitación a dos mandatos del ejercicio como alcalde de Burgos. En este sentido, incluye una carta dirigida a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que se pone en conocimiento este acuerdo y del debate.