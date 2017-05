Javier Lacalle confirmó lo que ya era un secreto a voces, que no repetiría como secretario provincial del PP de Burgos después de que fuera elegido vicesecretario de Organización y Electoral en el XIII Congreso Regional celebrado el pasado 1 de abril.



El alcalde de Burgos aprovechó su presencia ayer en la presentación de la precandidatura de César Rico para optar a la reelección como presidente del PP de Burgos en el Congreso Provincial que se celebrará el próximo 3 de junio para confirmarlo. «Les puedo confirmar el secreto a voces, después de la responsabilidad de organización en las nueve provincias de Castilla y León, es momento para que otra persona le pueda dedicar más tiempo a la secretaría provincial en Burgos», señaló Lacalle, que dejará el cargo después de haberlo desempeñado desde el año 2008. A partir de ahora, añadió, «me centraré en toda la labor de organización a nivel regional, y daré paso para que en la secretaría provincial pueda haber otra persona que pueda desarrollar el mucho trabajo del día a día de la mano del presidente y del nuevo comité ejecutivo que pueda haber». Lacalle fue elegido por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para llevar una de las seis vicesecretarías que integran el comité ejecutivo regional.



El presidente provincial del PP presentó ayer 452 avales -son necesarios un mínimo de 90- para confirmar su precandidatura, anunciada el pasad 18 de abril.El plazo para presentar candidaturas se cierra hoy a las 20.00 horas, aunque ayer Rico ya hablaba en clave de reelección, en la que, recordó, «tantos afiliados que han depositado su confianza». Volvió a recordar, como ya hizo cuando confirmó su intención de presentarse, que «no en vano sabemos que el PP es la mejor y mayor formación política de Burgos, Castilla y León y de España y por lo tanto para mí es un auténtico honor presentarme de nuevo a la reelección».



El principal objetivo que se plantea Rico, una vez que se confirme su candidatura y su reelección, está fijado en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019. «Nuestro objetivo va a ser esas alcaldías, recuperar el pulso y el tono electoral del partido», explicó el presidente provincial del PP, quien aseguró que «aunque los resultados electorales no fueron los más óptimos, es verdad que fuimos la fuerza más votada, aunque en estos momentos no tengamos algunas alcaldías que, con pactos anti PP, se escaparon».



No quiso hablar da nombres, ni sobré quién tomará el relevo en la Secretaría Provincial. «En este momento la junta directiva está compuesta por 121 personas, y seguramente la nueva junta directiva, teniendo en cuenta ese contenido territorial muy marcado que siempre ha tenido el partido y que nos ha permitido llegar a todos los rincones de la provincial, pues estará tal vez compuesta por el mismo número de personas de todo el territorio de la provincia», comentó Rico.