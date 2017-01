Mientras el equipo de Gobierno del Partido Popular estudia el documento de los socialistas con las exigencias en relación al presupuesto, el PSOE espera una respuesta ya que el plazo de tiempo dado sigue corriendo.



El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, recuerda que el PP debe contestar antes de este viernes, 13 de enero. En función de ello, el PSOE fijará su posición en relación con las cuentas del Ayuntamiento para 2017. Los corporativos socialistas se abstendrían siempre y cuando fueran atendidas el 100% de sus propuestas, las que tienen que ver con partidas económicas y las que plantean medidas políticas.



El alcalde, Javier Lacalle, aseguró que se «está estudiando» el documento «con espíritu constructivo». Y añadió que «cualquier fleco» se hablará con los interesados en los próximos días antes de dar a conocer si habrá acuerdo o no. Con respecto al planteamiento socialista de pedir al primer edil que aparte a José Antonio Antón del área de Participación Ciudadana por su gestión de los distritos de la ciudad, Lacalle solo dijo que se «está estudiando el documento». «Hay cuestiones de carácter económico y otras que no y lo que tengamos que decir se lo diremos al grupo que ha hecho la propuesta», añadió.



El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, a fecha de ayer, no ha recibido la llamada del alcalde ni del concejal de Hacienda,Salvador de Foronda, ni de ningún otro miembro del equipo de Gobierno para hablar sobre el documento de exigencias presentado por los socialistas.



No obstante, De la Rosa, recuerda que las 21 exigencias para abstenerse en los presupuestos «las conocen de sobra», salvo unas «variaciones» en dos de ellas. De hecho, añadió, si el PP entiende «razonable» firmar este documento no sería necesario ni juntarse. El portavoz de los socialistas hizo mención a una de las peticiones que más ruido está generando, que se aparte al concejal de Participación Ciudadana, José Antonio Antón, de esta área para«conseguir un consenso lo más amplio posible» con el resto de grupos en la constitución de las juntas de distrito.



De La Rosa considera que es una exigencia que se ha sacado de contexto, ya que es una petición que se planteó ya en el mes de noviembre, cuando se le envío una carta a Lacalle en la que se le exigía que Antón dejara ParticipaciónCiudadana por los problemas surgidos en la negociación de los distritos.