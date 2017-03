Lacalle fuerza que sea la asamblea del Plan quien acuerde la disolución

B. Olalla burgos

Los miembros de la asamblea general del Plan Estratégico de Burgos han sido citados el próximo viernes 24 de marzo para proceder a aprobar la disolución y liquidación de esta asociación de motu propio sin que se haya producido un acuerdo previo del pleno del Ayuntamiento para forzar la salida del municipio de este organismo.

Por el contrario, se aplicará el punto de vista del alcalde y el concejal de Hacienda, que ya expusieron en la reunión anterior de la directiva del plan, quienes consideran que ha de ser la propia asamblea quien acuerde que el Plan cese en sus funciones sin que sea necesario que previamente el Consistorio, su fundador, alma mater y principal sostén económico, decida en pleno su salida del Plan.

Esta interpretación del equipo de gobierno municipal del PP choca con los argumentos de varios de los socios de la directiva del Plan, que tienen responsabilidades jurídicas por pertenecer a este organismo, que no ven clara la maniobra municipal de recurrir a la asamblea para dar cobertura al compromiso político que adquirió Lacalle de liquidar el Plan Estratégico para crear una nueva Sociedad de Promoción, aún en mantillas. El argumento es que habida cuenta de que el Ayuntamiento es la entidad fundadora del Plan y su promotor en estos años recae en su alcalde la responsabilidad de someter al Pleno la decisión de finiquitarlo y, de hecho, varios de los asistentes a la última reunión de la directiva entendieron que Lacalle y De Foronda asumían ese compromiso, aunque finalmente desecharon esa opción y han promovido la vía que inicialmente planteaban.

A mayores, no sólo son las implicaciones jurídicas de la disolución las que preocupan a una junta direcitva en las que figuran las entidades financieras, las fundaciones bancarias, la universidad o una representación de los empresarios, entre otros, sino que está aún pendiente de resolver la subrogación del personal actual de la Asociación en la nueva sociedad o bien su despido e indemnización.

No queda claro cómo se solventará este importante escollo para la disolución, de la misma manera que no está previsto de antemano un sistema de votación para proceder al clausurar el plan. De hecho en el orden del día de la reunión se establece que habrá que aprobar el «procedimiento de votación» antes de emitir los votos. Dada la condición de fundador del Ayuntamiento, su mayoría está asegurada.